Стало известно, какие мосты отремонтируют в 2023 году в Новосибирской области

В четырех районах Новосибирской области отремонтированы мосты. Еще два моста сдадут в 2023 году. К ремонту еще четырех планируют приступить в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал, что в 2022 году за счет привлечения федерального финансирования отремонтировано 4 объекта: мост в Новосибирском районе через реку Издревая, в Чулымском – мост через реку Сума, в Колыванском – мост через реку Оёш, в Куйбышевском – через Угурманку.

«В текущем году работы по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений впервые проводятся за счет средств федерального бюджета, в связи с чем объем выполненных работ значительно возрос», – отметил Костылевский. Его комментарий приводит пресс-служба правительства региона.



Ремонт мостов через Ирмень и Шарап в Ордынском районе начат в 2022 году, но работы будут закончены в следующем. В 2023 году на очереди стоят еще четыре мостовых перехода, а именно: в Венгеровском районе – ремонт моста через реку Тартас, в Болотнинском – ремонт моста через реку Икса, в Купинском – строительство моста через протоку на трассе «Н-1612» – Шаитик», в Тогучинском – реконструкция путепровода через ж/д «Обь – Проектная».

Весь ремонт произведен за счет реализации нацпроект «Безопасные качественные дороги», который контролируется министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.