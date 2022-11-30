На остановке общественного транспорта «Волочаевский жилмассив» в Новосибирске установили павильоны нового образца из ударопрочного стекла. Сколько таких павильонов появится в городе в ближайшее время – стало известно во время выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Два стеклянных остановочных павильона нового образца появились на остановке общественного транспорта «Волочаевский жилмассив», расположенной на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. 28 ноября мэр города Анатолий Локоть оценил новые павильоны и рассказал о планах дальнейшего переоснащения остановок общественного транспорта.

Павильоны на Гусинобродском шоссе выполнены в стандартном, предусмотренном для остановок размере, из ударопрочного стекла, с металлическим каркасом. Внутри оборудована деревянная лавочка, а также есть место для колясок. Всего в Новосибирске установлено 27 подобных павильонов в разных точках города, в том числе – на остановке «Театр Красный факел» на ул. Ленина, «НГПУ» — на ул. Выборная, «Аэрофлот-2» – на Мочищенском шоссе, «Общежитие» — на ул. Богдана Хмельницкого, а также на остановках «Ключ-Камышенское плато», «Доватора», «2-й Бронный переулок» и в других локациях.

При выборе мест, где нужно устанавливать павильоны в первую очередь, учитывался объем пассажиропотока и состояние существующих остановочных павильонов. Например, на остановке «Волочаевский жилмассив» до сих пор вообще не было какого-то бы то ни было сооружения с навесом – люди ожидали транспорт под открытым небом при любых погодных условиях.

«Ничего здесь не было, пустота. Теперь в снег или дождь есть куда спрятаться. Вот стою и любуюсь. Я – человек поле инсультов: иду, задыхаюсь, и мне обязательно нужно посидеть. А тут и лавочка есть… Приятно», – поделилась жительница ул. Доватора Надежда.

До конца текущей рабочей недели павильоны на остановке общественного транспорта «Волочаевский жилмассив» — по обе стороны дороги – будут приняты на баланс администрации Октябрьского района Новосибирска, сотрудники которой будут следить за порядком и состоянием остановочного пункта в дальнейшем. То, что следить за этим предстоит очень пристально, доказывает тот факт, что буквально через несколько дней после установки сооружений вандалы «облюбовали» антиударное стекло одного из павильонов, разукрасив его надписями.

Напомним, всего в Новосибирске действуют порядка 2 тысяч остановочных пунктов общественного транспорта. Далеко не все из них оборудованы даже обычными навесами. Горожане уже неоднократно жаловались в мэрию на неудовлетворительные условия ожидания транспорта в разных точках мегаполиса.

По итогам проведенного совещания мэр Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии до конца 2022 года закончить мониторинг всех остановок в городе. Специалистам предстоит определить балансодержателя каждой из них, а также год сооружения и текущее состояние.

Особый акцент глава города сделал на необходимости прекращения дальнейшего тиражирования по городу павильонов из гофрометалла.

«У меня прямое поручение – прекратить устанавливать металлические остановки. Понятно, что они дешевле, но это уход от проблемы. Такие остановки, которые иначе чем «консервными банками» и не назовёшь, обычно не «живут» и года. Не говоря уже о том, что там установлены некомфортные для граждан металлические сиденья, — заявил мэр. – Поручаю представить мне к концу года развернутую концепцию замены остановок в Новосибирске, чтобы мы вступили в следующий год с пониманием, что делаем дальше – где привлекаем частные инвестиции, где будет работает наш бюджет, а где мы выступаем в качестве поддержки».

Напомним, в августе этого года стало известно, что в мэрии Новосибирска отказались от механизма концессии для установки сети «умных остановок». Резко изменившиеся экономических условия не позволили привлечь предпринимателей, заинтересованных в заключении концессионного соглашения. Изначально, согласно проекту концессии, в Новосибирске планировалось установить 210 «умных» остановок общественного транспорта с электронными сервисами, в том числе часть из них – с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса.

Позже, на встрече с городскими депутатами 15 сентября 2022 года руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин рассказал о новых планах заключать инвестиционные договоры с предпринимателями по установке остановочных павильонов. Согласно им, любой бизнесмен может вложиться в строительство остановки с павильоном, где будут созданы условия для оказания услуг дорожного сервиса (точек питания, уборных и др.), но без размещения объектов прямой торговли. Важным пунктом такого договора может стать безвозмездная передача городу от двух до четырех простых остановочных навесов. Таким образом, предприниматель смог бы получать прибыль с павильона дорожного сервиса, но при этом принимал бы на себя обязанность содержать в порядке остановку транспорта рядом с ним.

На сегодня в мэрии города рассматривают разные варианты строительства новых и замены существующих остановочных павильонов в Новосибирске.