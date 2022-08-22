Конкурс по выбору инвестора «умных» остановок в Новосибирске вновь не состоялся

Конкурс по выбору инвестора для заключения концессии по созданию сети «умных» остановок в Новосибирске вновь признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В очередной раз его объявляли в феврале текущего года и продлевали несколько раз.

Данные о том, что конкурс не состоялся, опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Как следует из протокола работы соответствующей комиссии, на него не поступило ни одной заявки.

Очередной конкурс на право заключения концессии уже несколько раз продлевался – он был объявлен в феврале. Последний раз его сроки меняли в конце июня, тогда приём заявок отложили до середины августа.

Как объясняли в мэрии, это связано со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке. Кроме того, по данным муниципалитета, продлить срок приёма заявок просил потенциальный участник конкурса.

Планировалось, что в рамках концессионного соглашения в Новосибирске будет установлено 210 остановочных павильонов, в том числе оснащённых опциями «дорожного сервиса» — разъёмами для зарядки мобильных устройств и возможностью подключения к интернету. Срок действия соглашения – 15 лет, обязательный минимальный объём инвестиций – 395 млн руб.

Напомним, что в конце прошлого года в мэрии Новосибирска приняли решение совместить инвестиционный и концессионный варианты реализации проекта «умных» остановок, подготовленные департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства в ноябре.

«Мы не видим иного выхода, кроме как совместить оба варианта. В городе две с лишним тысячи остановочных павильонов – одной концессией на 210 остановок мы их в любом случае не закроем», – заявил тогда глава департамента Виталий Витухин, отметив, что уже имеется 85 договорённостей о размещении «умных» остановок.

Стоит отметить, что в Омске торги по выбору концессионера «умных» остановок состоялись. Победителем конкурса стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским — учредителем официальных дилеров BMW, KIA и Hyundai.