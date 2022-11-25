Какие ключевые задачи стоят перед регионами России, и как выстраивать работу экономической и социальной сферы в новой реальности? Своим мнением по этому вопросу поделилась начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в ходе прошедшего 18 ноября в Москве Второго Всероссийского форума регионов и муниципалитетов «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов».

На форуме, в рамках секции, посвященной вопросам формирования технологического суверенитета и опережающей экономики России в реалиях глобальной конкуренции, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева выступила с докладом.

Она рассказала федеральным экспертам о том, как в Новосибирске выстраивают работу экономической и социальной сферы в новой геополитический обстановке.

«Сегодня мы живем в мире глобальных вызовов и перемен. Изменения происходят в технологической, экономической, культурной, социальной и политической сферах. Поэтому мы благодарны за возможность встретиться на площадке Финансового университета и обсудить базовые для всех регионов вопросы трансформации, цифровизации и развития экономической и социальной политики. В особенности, важно для нас, что в рамках заданной на сегодня тематики не утеряна роль муниципалитетов, как адекватных и перспективных акторов этих процессов», – отметила Ольга Незамаева.

В рамках выступления начальника департамента по социальной политике прозвучали ключевые задачи, которые ставит перед Россией текущая геополитическая ситуация. В первую очередь, это проведение комплексной сбалансированной реструктуризации национальной экономики и социальной сферы с учетом высокой зависимости России от экспорта энергоносителей. Вторая задача – адаптация к переходному периоду с минимальными издержками и максимальным учётом долговременных ориентиров, включая создание в стране новых производственно-сбытовых цепочек и выстраивание альтернативных логистических схем по взаимодействию с предприятиями Азиатских стран.

Организаторами форума выступили финансовый университет при правительстве России и комитет Государственной думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению. В числе спикеров мероприятия были заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Шолбан Кара-оол, председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, заместитель председателя комитета Совета федерации России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, заместитель руководителя Федерального казначейства России Александр Албычев, директор департамента региональной политики Министерства экономического развития России Дмитрий Косткин.

В условиях развития «Цифрового шелкового пути» по закономерным причинам ответственность за формирование адекватных ответов на существующие задачи во многом ложится на сторону регионов и муниципалитетов Азиатской части России в целом, и города Новосибирска, в частности. В пользу этого стратегического направления играют сильные конкурентные преимущества Новосибирска. Сегодня это – один из крупнейших в стране центров оптовой торговли, с развитой логистической инфраструктурой и крупнейшим транспортным узлом Сибири. Но, говоря о преимуществах, Ольга Незамаева, в первую очередь, отметила консолидацию сильных производственных и интеллектуальных мощностей в Новосибирске.

Для формирования технологического превосходства и как следствие – технологического суверенитета, России нужны муниципалитеты, готовые выступать в качестве фронт-офисов по выстраиванию экономически выгодных отношений с Азиатскими странами. В качестве такого фронт-офиса Новосибирск мог бы стать центром локализации в России высокотехнологичных производств для импортоопережения.

Важно правильно определить ключевые отрасли, на которые делает сегодня ставку Россия и в которых силен Новосибирск. Очевидно, что в их числе будут проекты в области энергетики, искусственного интеллекта, биологической, эпидемиологической и санитарной безопасности, инициативы по цифровизации городской среды («умного города»), цифрового образования, пограничных пунктов пропуска для бесшовной транспортировки товаров и грузов.

Возможности города позволяют организовать переход от транзитного узла к хабу по выстраиванию формальных отношений России с Азиатскими странами. В городе уже работают дипломатические и консульские представительства, включая представительство МИД России, представительство уполномоченного торгового представительства Казахстана, есть высокий потенциал для развития официальных отношений такого рода с Китаем.

Следующим шагом по развитию стратегического взаимодействия может стать появление и других федеральных ведомств России, вплоть до формирования профильных органов исполнительной власти на территории города и региона для прорывного экономического и производственного роста Азиатской России.

«При этом, безусловно, такая программа не может быть успешной без правильной настройки и развития социально-экономической городской инфраструктуры международного значения. В этой работе департамент по социальной политике делает ставку на свой главный приоритет — постановку Человека в центр принятия любых управленческих решений», – подчеркнула Ольга Незамаева. Она также отметила, что в число приоритетных направлений работы входят поддержка экономической активности, предотвращение разорения бизнеса, прежде всего среднего и малого, во избежание эмиграции высококвалифицированных кадров.

Напомним, что в октябре в Новосибирске завершил свою работу форум «Азиатская Россия — пространство прорывного развития». Его участники отмечали, что при выполнении ряда условий Новосибирск может стать одним из центров экономического развития страны. Как отмечал на форуме мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Азиатская Россия выходит на главную позицию в создании новых производственно-сбытовых, технологических цепочек, обеспечении бесперебойного функционирования совместных с азиатскими странами предприятий, выстраивании альтернативных логистических схем. Соответственно, Новосибирск, по мнению мэра, может стать ключевой точкой перезапуска экономики страны.