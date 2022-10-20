Специально для Вас. Стратегии экономического развития Сибири обсудили на Академическом форуме

Георгий Батухтин
 
Стратегии экономического развития Сибири обсудили на Академическом форуме
Фото предоставлены департаментом по социальной политики мэрии г. Новосибирск

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