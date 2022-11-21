НОВАТ реконструировал комплекс помещений для своей балетной труппы

Главный театр Новосибирска обновил помещения для своей балетной труппы до комфорта и эстетики пятизвездочного отеля.

19 ноября Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) показал СМИ и арт-сообществу своё обновленное балетное крыло.

Комплекс репетиционных и сервисных помещений для балетной труппы НОВАТа – составная часть большого реконструкционного процесса, который завершится в конце 2023-го года. До этого были реконструированы помещения для оперной труппы театра в крыле, смотрящем на улицу Орджоникидзе. За 2 года масштабных работ, обошедшихся в 268 миллионов рублей федеральных средств, балетное крыло внутренне преобразилась до неузнаваемости.

Суммарно было реконструировано и отремонтировано 44 тысячи квадратных метров. В крыле три репетиционных зала, комфортные грим-уборные (для кордебалета, для солистов и для приглашенных звёзд), две однокомнатные квартиры с полным бытовым оснащением. Модернизирован санитарно-прачечный блок: там есть не только современные душевые, но и два массажных кабинета, тренажерный зал, вместительные раздевалки с кодируемыми шкафчиками. Предусмотрена и воздушно-тепловая сушилка для пуантов – новая бытовая реалия. Вместо классической советской проходной – ресепшен в эстетике пятизвёздочного отеля.

«Сооружена система кондиционирования воздуха, которой изначально в здании не было. Установлен лифт. Его тоже не было прежде. Большую часть времени артисты проводят именно в этой части театра, потому к уровню комфорта, к эргономике и дизайну мы подошли скрупулёзно», — сказал прессе генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян.

«Солисты, недавно приезжавшие к нам из Большого и Мариинки, эту метаморфозу видели еще в работе, — сказал главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. — Но даже тогда оценили. И по белому нам позавидовали. С таким уровнем оснащенности мы входим в сообщество лучших театров мира».

Цикл обновления распространится и на следующий год. К концу 2023-го на купол вернется знаменитая чешуя.