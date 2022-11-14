В Новосибирске отремонтируют более 65 км дорог

В Новосибирске планируют отремонтировать более 65 км дорог за два года. Общая сумма финансирования составила 2,3 млрд рублей. Основной ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км, в 2024 году — 22 объекта протяженностью 33 км. Плановый объем финансирования этих работ в 2023 году составляет 1,293 млрд рублей, в 2024 году — 1,020 млрд рублей. Ремонт в рамках нацпроекта позволяет произвести ремонт агломерационных дорог. В новосибирской агломерации это 237 автомобильных дорог общей протяженностью 502,36 км.

«На момент начала реализации национального проекта в 2017 году доля автомобильных дорог агломерационного значения, находящихся в нормативном состоянии, составляла 31,46%, — пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев. Его слова приводит пресс-центр мэрии. — По состоянию на конец 2022 года этот показатель составляет 69,8%. В соответствии с паспортом национального проекта к концу 2024 года этот показатель необходимо довести до 82,3%, что соответствует протяженности не менее 413,4 км».

По словам Константина Васильева, уменьшение лимитов выделяемого финансирования при сохранении протяженности приводимых в нормативное состояние дорог по сравнению с 2022 годом (выделено 1,870 млрд рублей) обусловлено завершением в текущем году капиталоемких объектов реконструкции — ул. Кедровой, Гусинобродского шоссе, ул. 2-й Станционной, площади им. Лыщинского, которые реализовывались в рамках национального проекта.

В план 2023 года вошли следующие объекты:

— переходящий с 2022 года ремонт ул. Ипподромской протяжённостью 3,6 км, включающий в себя: I этап ремонта — на участке от ул. Кривощековской до ул. Военной, III этап ремонта — на участке от ул. Гоголя до ул. Танковой;

— ремонт ул. Революции на участке от ул. Виктора Ващука до ул. Ленина (протяженность 0,85 км);

— ремонт ул. Коммунистической от ул. Виктора Ващука до Красного проспекта (протяженность 0,7 км);

— ремонт ул. Есенина от ул. Бориса Богаткова до ул. Волочаевской (протяженность 1,4 км);

— ремонт проспекта Дзержинского от ул. Королева до ул. Трикотажной (протяженность 0,7 км);

— ремонт ул. Кропоткина от Красного проспекта до ул. Трикотажной (протяженность 3,25 км);

— ремонт ул. Народной от ул. Танковой до ул. Красных Зорь (протяженность 3 км);

— ремонт ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Железнодорожной Новосибирского (сельского) района (протяженность 0,9 км);

— ремонт Советского шоссе на участке от границы ремонта в 2022 году до ул. Петухова (протяженность 1,58 км)

— ремонт ул. Связистов от границы ремонта в 2022 году до ул. Волховской (протяженность 0,8 км);

— ремонт ул. Волховской от ул. Связистов до ул. 9-й Гвардейской Дивизии (протяженность 0,48 км);

— ремонт ул. Полтавской от ул. 9-й Гвардейской Дивизии до ул. Оборонной (протяженность 0,49 км);

— ремонт ул. Выставочной от ул. Котовского до ул. Планировочной (протяженность 0,6 км);

— ремонт ул. Большой на участке от 1-й Шоссейной до ул. 2-й Станционной (протяженность 4 км);

— ремонт ул. Софийской от ул. Мухачева до границы города (протяженность 3,5 км);

— ремонт дамбы ГЭС на всей протяженности (4,4 км);

— ремонт ул. Иванова на участке от ул. Героев Труда до ул. Российской и на участке от границы ремонта 2022 года до границы города (протяженность 2,4 км).

До конца текущего планируется размещение закупочной документации на ремонт дорог. По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, подрядные организации выйдут на работы с наступлением подходящих погодных условий.