На двух автомобильных дорогах в Коченевском районе Новосибирской области с сегодняшнего дня ограничено движение. Как сообщает Территориальное управление автодорог (ТУАД) региона, причиной стало затопление их паводковыми водами.

По данным новосибирского ТУАД, подъем паводковых вод в реке Камышинка, что в Коченевском районе, привел к ограничению движения автомобилей по двум дорогам муниципалитета. Автовладельцы на неопределенный срок лишились возможности проехать по участку на 4-м километре объездной дороги вокруг Коченево и нулевом километре автодороги до Бармашево.

Как сообщает ведомство, подъем паводковых вод в Камышинке случился во вторник, 2 апреля — уже тогда водные массы выплеснулись на проезжую часть, но уровень перелива был незначительным. По состоянию на четверг, 4 апреля, специалисты зафиксировали уровень воды в 40 см над поверхностью дорог, что уже нельзя считать безопасным — в результате был введен режим ограничения движения по упомянутым участкам. В ТУАД сообщили, что для информирования водителей на перекрытых участках установили временные дорожные знаки, а в поселок Бармашево, для которого ныне затопленная дорога была единственным способом транспортного сообщения, людей и грузы временно доставляют на специальном транспорте.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что директора новосибирского «Центра водных видов спорта» отправили под стражу.