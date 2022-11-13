«Поступили по-новосибирски»: сенатор Городецкий рассказал о создании исторического парка в военном городке в день его юбилея

Исторический парк «Россия- моя история» в Новосибирске отметил свой пятилетний юбилей 12 ноября. В торжественном мероприятии принял участие сенатор Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий.

На мероприятии в честь юбилея парка Владимир Городецкий вспомнил, что для размещения музейного комплекса в военном городке Октябрьского района Новосибирска было выбрано уникальное историческое здание, которое на тот момент находилось в полуразрушенном состоянии. В дальнейшем оно было отреставрировано.

«Я помню, как в конце 2015 года в аппарат президента России пригласили 14 губернаторов и рассказали об этом проекте, о его сути, идеологии. Было условие, что это должно быть новое здание модульного типа, быстровозводимое. Мы приняли однозначное решение, что войдём в этот проект, но поступили по-своему, по-новосибирски. Мы пришли к выводу, что новое здание можно возвести очень быстро и даже дёшево, но это будет что-то казённое. Было предложено выбрать как вариант здание окружного Дома офицеров со своей уникальной военной историей – под стать историческому музею», — рассказал Владимир Городецкий.

Сенатор отметил, что за годы своего существования исторический парк продемонстрировал большую востребованность среди молодёжи. От имени Совета Федерации он вручил коллективу учреждения благодарственное письмо.

«Формат исторического парка оказался актуальным и востребованным. Все события, которые произошли в прошлом и происходят сейчас, показывают нам важность знания своей истории. Мультимедийная площадка – это, по сути, цифровой учебник, а современные технологии позволяют передать практически любой объём информации, их возможности ограничены только усталостью посетителей», — отметил на юбилейном мероприятии директор новосибирского исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин.

Исторический парк «Россия — моя история» — федеральный проект, реализованный сегодня в 21 городе страны. Он представляет собой мультимедийную площадку, где с помощью цифровых технологий рассказывается о российской истории с древнейших времён до наших дней. В Новосибирске парк открылся в 2017 году, площадь музейного комплекса составляет более 4 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в день юбилея исторического парка в музейном комплексе также открылась выставка, посвящённая русской письменности, «В начале было Слово». Она будет работать на постоянной основе. Её посетители могут потренироваться в каллиграфическом письме с помощью специального тренажёра. Кроме того, в парке в течение месяца будет действовать передвижная экспозиция Российского исторического общества о Петре Первом.