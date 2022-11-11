В новосибирском музее установят тренажёр каллиграфии для посетителей

В новосибирском историческом парке «Россия – моя история» в день юбилея музейного комплекса 12 ноября откроется экспозиция «В начале было Слово», посвящённая истории русской письменности. На выставке будет работать специальный тренажёр каллиграфического письма.

Открытие выставки и торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию исторического парка, состоятся в 15 часов.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, посетителям проведут экскурсию, во время которой расскажут о разных видах исторических источников.

«На экскурсии можно не только узнать редкие факты о славянской словесности, но и попробовать свои силы в каллиграфии и разных видах письма X-XVII веков с помощью уникального тренажёра, разработанного командой новосибирского исторического парка», — сообщили в пресс-службе исторического парка «Россия – моя история» накануне мероприятия.

Выставка будет работать на постоянной основе. Она войдёт в другую постоянную экспозицию — «Рюриковичи».

Кроме того, 12 ноября в музее откроется временная передвижная экспозиция Российского военно- исторического общества «Календарь деяний Петра I», посвящённая 350-летию со дня рождения правителя. Она будет работать месяц.

Выставку о Петре I представят мультимедийные арт-объекты и электронные приложения, рассказывающие о личности царя.

Новосибирский исторический парк «Россия – моя история» открылся в 2017 году. Его работа направлена на популяризацию истории России, Новосибирска и новосибирского военного городка, где располагается музейный комплекс. Основной способ презентации экспонатов музея – мультимедийные средства на основе цифровых технологий. Общая площадь выставочного пространства составляет более 4 тыс. кв. м. За пять лет парк посетили более 380 тыс. человек.

Напомним, что в историческом парке «Россия – моя история» также работает мультимедийная выставка, посвящённая юбилею региона «Новосибирь-85: Центр притяжения».