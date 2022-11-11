К началу зимы в Новосибирске не будет достаточно техники для качественной уборки улиц от снега. Однако и та, что есть, сильно изношена. Остается острым и вопрос обеспеченности кадрами коммунальной сферы города, ведь водителей может не хватить даже на имеющиеся на балансе муниципалитета машины. Как исправить ситуацию и что делать, чтобы город не потонул в сугробах, обсудили на расширенном совещании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска.

На совещании 9 ноября представители департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали парламентариям о состоянии дел с обеспеченностью коммунальных служб специализированной техникой для уборки улиц. Актуальность темы продиктована приближающейся зимой, к которой, как показали оглашенные в департаменте цифры, город в очередной раз оказался не вполне готов.

Так, на сегодня в распоряжении всех городских ДЭУ находятся 452 специализированных уборочных машины. Пока их готовность к работе, с учетом находящихся в ремонте, составляет 80%. При этом, несмотря на кажущуюся внушительность цифр, необходимость в технике во многих районах мегаполиса не обеспечивается даже на 50%, а износ коммунальных машин достигает 80% и более.

Остро ощущается и нехватка водителей для полноценной работы по уборке улиц. При озвученной департаментом нуждаемости в 547 человек сейчас на линию могут выходить только 327. Одна из главных причин кадрового голода — низкая заработная плата коммунальщиков.

«Цифры катастрофические. Проблема уборки улиц коммунальной техникой для нас стоит остро и глобально», — отметил председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Ситуацию с обеспечением коммунальных служб в этом году обострил и тот факт, что сфера лишилась дополнительных денежных поступлений со штрафов за нарушение правил благоустройства, рассказали в мэрии. В связи с текущей экономической ситуацией в этом году на такие штрафы государством был объявлен мораторий. Ранее же эти средства позволяли обеспечивать мелкие нужды коммунальщиков, например, создавать аварийный запас запчастей.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин предложил ввиду дефицита коммунальной техники актуализировать вопрос привлечения компаний на аутсорсинг для уборки города. Однако получил ответ из департамента финансов и налоговой политики мэрии, что город не готов к таким шагам «исходя из финансовых показателей», и уже было принято решение перенести рассмотрение вопроса аутсорсинга на следующий, 2023 год.

Поскольку кардинально пополнить парк техники в короткие сроки не представляется возможным, выходом из щекотливой ситуации депутаты видят наращивание закупок новой техники в течение нескольких лет. А именно — депутаты рассматривают возможность принятия трехлетней программы модернизации парка городской коммунальной техники, в соответствии с которой будет закупаться по несколько десятков единиц машин ежегодно.

Отметим, что в 2022 году на закупку новой снегоуборочной техники городу было выделено 250 млн рублей. В списки закупок депутаты предложили мэрии включить в том числе и специализированную технику для уборки тротуаров, отметив практически полное отсутствие таковой на улицах города. Только в 2021 году были закуплены три специальных машины для чистки тротуаров. Всего по городу на сегодня работают лишь четыре такие машины.

«По причине отсутствия легкой техники на уборку тротуаров выезжает тяжелая техника. В результате мы получаем разбитые тротуары», — обратил внимание депутат Александр Бестужев. Он подчеркнул, что на сегодня в бюджете не хватает средств на восстановление таких разрушенных участков.

Дополнительно депутаты обратили внимание на желательность участия предпринимателей в уборке города. Так, Елена Воронина предложила плотнее работать в этом вопросе с владельцами нестационарных торговых объектов. Депутат Антон Картавин, в свою очередь, напомнил о неправильно припаркованных автомобилях, которые в зимний период создают помехи коммунальщикам при уборке улиц.

Скепсис не только по поводу возможности качественной уборки улиц предстоящей зимой, но и возможности закрытия дефицита коммунальной техники в ближайшие годы высказал заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев.

«Нас ожидает тяжелейшая зима. У нас обеспеченность техникой на 50%. Больше уже не будет, что есть на сегодня — то и выйдет на улицы», — констатировал депутат. Он призвал «в разы наращивать» закупки техники, чтобы хоть как-то исправить ситуацию в будущем.

Второй проблемой после дефицита специализированных машин для коммунальных служб города является нехватка работающих на ней водителей. Депутаты пришли к выводу, что для дополнительного привлечения сотрудников нужно создавать новые условия, в том числе — более привлекательный соцпакет и места в общежитиях.

Председатель комиссии по городскому хозяйству согласился с коллегами, что средствами одного городского бюджета невозможно решить ситуацию с дефицитом техники для уборки улиц. К финансированию всех мероприятий программы модернизации необходимо привлекать бюджет Новосибирской области. При этом загвоздкой является то, что регион может помочь городу только средствами на содержание дорожной инфраструктуры. В то же время город мог бы перераспределить «собственные» деньги, запланированные на содержание дорог, в пользу покупки новой техники. На сегодня трехлетняя программа обновления парка коммунальной техники Новосибирска находится пока лишь в стадии разработки, депутатам предстоит обсудить все ее составляющие и выработать четкий план мероприятий.

«Наша задача — комплексно рассмотреть программу модернизации парка коммунальной техники. Учесть в ней и покупку новых машин, и заработную плату с общежитиями для сотрудников. Все это еще будет обсуждаться, но у нас есть четко поставленная задача. У нас есть план, который мы защитим, обсудим и примем», — подытожил Игорь Кудин.