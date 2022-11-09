Мобильные бани и дроны: новосибирские компании поддержали мобилизованных в рамках акции

22:12
Главе подведомственной организации миннауки Новосибирской области вынесли приговор за хищение
21:36
Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных создан в Новосибирской области
20:57
Кстати, о птичках: чем будет интересен международный театральный фестиваль «ХАОС»
18:26
Под Новосибирском завершается строительство школы на 1100 мест
18:11
Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год
17:51
«Россети Сибирь» завершили подготовку к экстремальным нагрузкам зимой
17:00
Депутаты новосибирского Заксобрания намерены сдержать рост тарифов на капремонт
16:59
Руководителю крупного новосибирского застройщика продлили домашний арест
16:46
В Новосибирской области планируют создать первый в России агробиотехнопарк
16:10
Заместителя главы района Новосибирска заподозрили во взятке
15:16
Более 20 миллиардов рублей направят из федерального бюджета на строительство обхода Кемерова
15:03
Запас прочности есть: к чему пришли участники слушаний по бюджету Новосибирской области
14:48
Четыре новосибирские организации получили грант от фонда Потанина
14:39
Новосибирские депутаты выступили против ограничений при выдаче ипотеки мужчинам до 45 лет
14:03
Задержанного Артема Усса просят перевести под домашний арест
12:33
Мэрия Новосибирска планирует поставить в городе еще одну стелу
12:00
В региональных отделениях «Единой России» пройдут кадровые перестановки
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
Председатель правления Банка «Акцепт»
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.