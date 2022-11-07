В Новосибирской области стартовала акция по поддержке мобилизованных в честь Дня народного единства

Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция» запустила благотворительную акцию «Рябина», направленную на помощь мобилизованным и добровольцам. Принять в ней участие могут представители предприятий и бизнес-сообщества.

Как подчеркнули в АИР Новосибирской области, инициатива приурочена к Дню народного единства и стартовала 4 ноября. Логотипом акции стала гроздь рябины, символизирующая объединение.

“Государственный праздник День народного единства сегодня может принять по-настоящему народный формат, стать днём совместного действия, взаимной поддержки, стойкости, патриотизма и гражданской ответственности каждого за судьбу страны. Сейчас важно объединиться ради помощи и поддержки тех, кто отправился на передовую защищать нас и отстаивать наши общие интересы”, – цитируют в АИР Новосибирской области генерального директора агентства Александр Зырянова. — Важно дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща дело, нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности».

В течение месяца АИР совместно с Ассоциацией “Интеграция” будет собирать средства, чтобы закупать необходимые вещи, указанные в конкретных запросах воинских подразделений. Специалисты агентства будут искать самую низкую цену на качественную продукцию, при этом отчёт по сбору средств, приобретению, отправке, доставке и получению продукции будет регулярно публиковаться в соцсетях акции.

Все закупленные товары по описи будут адресно передаваться в воинские подразделения. Семьи мобилизованных получат помощь по адресно формируемым запросам.

Присоединиться к акции «Рябина» приглашают руководителей и сотрудников предприятий региона, а также представителей новосибирского бизнес-сообщества. Перечислять пожертвования от организации можно на расчётный счёт фонда. При этом можно принять участие в коллективной инициативе «Час Труда» – добровольном отчислении части заработной платы сотрудников компании, либо направить средства индивидуально.

По словам Александра Зырянова, ряд новосибирских организаций уже подтвердили готовность принять участие в акции.

В дальнейшем организаторы акции планируют реализовать и другие проекты по важным для страны направлениям. Например, по восстановлению объектов культурного наследия и учреждений культуры и образования.

«Все военные действия когда-нибудь заканчиваются. Мы хотим, чтобы они закончились как можно быстрее, поэтому наша общая задача сегодня – помочь сберечь людей, которые находятся в зоне непосредственного столкновения. Чем быстрее закончатся военные действия, тем быстрее акции Дня народного единства будут направлены на восстановление территорий, поддержку культурных, образовательных и экологических проектов», — подчеркнул Александр Зырянов.

Пожертвование можно перевести по следующим реквизитам:

Наименование организации: НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»» ОООИ-РСИ

ИНН/КПП 5406023921/540101001

Расчетный счета: 40703810644050004119 в ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810500000000641

БИК: 045004641

Назначение платежа: Пожертвование «Рябина» Также пожертвование можно перевести по номеру карты, телефону или QR-коду: Номер карты для перевода: 2202206134142996

По номеру телефона: 8 913 006-01-18 (Сбербанк – Получатель: Ирина Александровна Ф.)

Или на сайте фонда.

Вместо фамилии необходимо указать название акции «РЯБИНА» Дополнительная информация: Телеграм-канал

Группа во VK Срок действия акции — до 4 декабря 2022 года 18+