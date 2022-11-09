Под Новосибирском завершается строительство школы на 1100 мест

Строительство школы на 1100 мест в посёлке Восход Новосибирского района Новосибирской области вышло на финишную прямую, сообщили в правительстве региона 9 ноября. Работы идут под контролем областного министроя.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков во время выезда на стройплощадку в среду, открытия учреждения ждут жители населённого пункта – действующая Каменская средняя школа №44 работает уже на пределе возможностей.

Решение о строительстве новой школы в посёлке Восход принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование», их подрядчиком выступает ООО «СибРемонтСервис».

Сейчас на объекте уже устанавливают оборудование, готовятся документы для ввода здания в эксплуатацию. Проект школы – типовой, он включён в реестр проектов повторного применения Минстроя России, признанных экономически эффективными.

«В сегодняшних экономических условиях строить в срок и с соблюдением всех требований к качеству – это непросто, существенно возрастает ответственность подрядчика. В данном случае нет сомнений, что школа будет сдана вовремя», – отметил во время выезда на стройплощадку Алексей Колмаков.

Школа площадью более 18 тыс. кв. м состоит из трёх блоков сложной конфигурации в три-четыре этажа. Согласно проекту, в здании расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала и актовый зал, а в рекреации начальных классов, которая займёт отдельный блок, — библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продлённого дня.

«Как только объект будет введён в эксплуатацию, начнётся процедура лицензирования. В новой школе образовательный процесс будет организован в одну смену. Площади школы позволяют организовать в ней не только обучение, но и кружковую деятельность», – доложил министру директор школы Дмитрий Фролов.

Всего в текущем году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию четыре школы и один детский сад, а в дальнейшем – 42 социальных объекта. Кроме того, в 2023-2025 годах в регионе по разным программам будет строиться и проектироваться 156 учреждений.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске отремонтировали аварийный детский сад.