Детсад №117 в Новосибирске спасли от разрушений

В новосибирском детском саду №117 «Дружная семейка», признанном аварийным в августе, провели ремонтные работы. Как заверили в мэрии города, находиться в здании теперь безопасно.

В здании детского сада отремонтировали кровлю и опорные колонны, уточнили в муниципалитете. На восстановительные работы из резервного фонда города было выделено почти 9 млн руб.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который проконтролировал качество работ 7 октября, в здании детского сада, построенном в 1975 году, начала протекать кровля. Протечки устраняли локально, однако ситуация обострилась, и в августе 2022 года объект был переведён в режим ЧС.

«В целом с задачей справились, кровля полностью восстановлена. Я подписал документ о снятии режима ЧС, который был введён в августе. Детский сад начал работать с сегодняшнего дня», – сообщил Анатолий Локоть во время осмотра здания в понедельник.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, из-за сильного износа кровли талая и дождевая вода стала размывать кирпичную кладку. Разрушилась часть парапетных плит, а утеплитель крыши пришёл в негодность.

По результатам обследования комиссии 26 августа кровля здания была признана аварийной.

Департамент образования мэрии Новосибирска организовал подготовку проекта устранения аварии, которую выполнило ООО ПСК «Эверест», и нашёл подрядчика работ – ООО «Строймонтаж». На время ремонта детей распределили по другим детсадам Центрального округа.

По словам заведующей детским садом Галины Осипенко, в здании полностью заменили кровлю, парапеты и утеплитель, восстановили бетонные карнизные плиты и кирпичную кладку опорных колонн.

«Всё, что вызывало опасение, было заменено. Проведён косметический ремонт внутри помещений, пострадавших от протечек», – цитируют Галину Осипенко в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске также проходит капитальный ремонт корпуса школы №167 в Октябрьском районе.