Более 800 тысяч деревьев высадил «Кузбассразрезуголь» в 2022 году

В 2022 году в рамках рекультивации земель АО «УК «Кузбассразрезуголь» высадило более 363 тысяч деревьев и кустарников на площади почти 110 гектаров. Ещё на 446 тысяч деревьев компания пополнила лесной фонд Кузбасса по соответствующей программе, предприятие также присоединялось к экологическим акциям.

На Талдинском разрезе высажено 194 тыс. саженцев на площади 48,5 га, на Кедровском – 51 тыс. на площади 25,5 га. Объёмы биорекультивации на Краснобродском, Моховском и Калтанском разрезах составили более 30 га, сообщили в компании.

«Большое внимание мы уделяем вопросу приживаемости посадочного материала. В случае, если выявлен отрицательный результат на восстанавливаемой территории, гарантированно проводится дополнительная посадка, – рассказал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Захар Сапурин. – На сегодняшний день мы инициировали процесс разработки методик природоподобного восстановления нарушенных земель, которые обеспечат наилучший и экономически эффективный результат».

«Кузбассразрезуголь» проводит озеленение кузбасских территорий не только в рамках программы рекультивации. Почти 446 тыс. хвойных деревьев высажены в Беловском и Гурьевском лесничествах области благодаря участию компании в программе восстановления лесного фонда Кузбасса. Кроме того, угольщики приняли активное участие в областных «зелёных» акциях – высадили в семи муниципальных образованиях Кузбасса более 2 тыс. саженцев. Таким образом, общее количество высаженных горняками деревьев и кустарников составило в этом году более 800 тыс.