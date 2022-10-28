Названо число новосибирских IT-специалистов, получивших отсрочку от мобилизации

В Новосибирской области отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации получили более девяти тысяч IT-специалистов. Всего в сфере информационных коммуникаций в регионе работает более 30 тысяч человек.

О количестве получивших отсрочку от мобилизации IT-специалистов в Новосибирской области сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития и связи региона 28 октября.

По данным ведомства, всего в Новосибирской области работает более трёх тысяч аккредитованных IT-компаний, а в сфере информационно-коммуникационных технологий региона трудятся 30,5 тыс. человек.

Ранее в Минцифры РФ сообщали, что отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники аккредитованных IТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IТ-решений, операторов связи и зарегистрированных СМИ, включённых в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 октября сообщал, что мобилизационные мероприятия в регионе завершатся к концу текущей недели.