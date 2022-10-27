Отремонтирован мост на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»

Отремонтирован мост через реку Издревая, находящийся на одной из самых загруженных трасс региона – «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

«Мост расположен на одной из основных трасс, выходящих из города Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецка. В течение последних лет основные конструкции требовали ремонта опоры моста, конуса и пролётных строений. В начале года был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, при этом были выявлены дефекты проезжей части, в том числе выбоины и колея, поэтому дополнительно министерством было принято решение о направлении средств и выполнении работ по проезжей части», – рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко. Его комментарии приводит пресс-служба правительства региона. Чиновник уточнил, что ремонт произведён в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы осуществлены на проезжей части и под мостом. Произведено переустройство барьерного ограждения, тротуаров, установка нового перильного ограждения, организация водоотвода, наращивание консолей по обеим сторонам проезжей части, замена деформационных швов и покрытия проезжей части, проведен поддерживающий ремонт конусов, поверхностный ремонт балок пролётных строений, ремонт самих опор.

Напомним, что на сегодня по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области введено в эксплуатацию 62 объекта. Уложено 96% верхних слоев дорожного покрытия.