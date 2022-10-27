В НГУЭУ пройдет юбилейный социологический форум

28 октября в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) состоится V Сибирский социологический форум с международным участием «Социальные практики и управление: проблемное поле социологии».

В работе форума примут участие ведущие российские социологи: заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента Московского государственного университета им. Михаила Ломоносова, доктор социологических наук, профессор Сергей Барков; доктор философских наук, профессор Уральского федерального государственного университета имени первого президента России Бориса Ельцина Гарольд Зборовский; профессор департамента социологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор социологических наук, профессор Светлана Барсукова, доктор социологических наук, доцент, доцент кафедры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного университета Анна Мальцева и многие другие.

Главная цель форума, по словам организаторов, состоит в том, чтобы объединить интеллектуальный и научный потенциал теоретиков и практиков сферы социологических исследований. Это необходимо для анализа проблемного поля социологии, а также изучения реального состояния российского общества, выявления актуальных социальных проблем и поиска путей их решения.

Научные направления форума: «Многомерность социального порядка: практики в науке, образовании, бизнесе»; «Управление в социуме и организации»; «Межкультурные взаимодействия в социальном пространстве»; «Социальное в условиях цифровой трансформации»; «Современная молодежь: лидерство и социальная активность».

Также в рамках форума пройдут конкурс студенческих аналитических работ и конкурс творческих работ студентов колледжей.

Партнеры форума: Российское общество социологов, Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»», Сибирское отделение Института социологии РАН, ведущие российские университеты

Подробная программа с указанием времени проведения мероприятий и аудиторий доступна по ссылке.

Открытие форума состоится 28 октября в 10.00 по адресу ул. Каменская, д. 52/1 (5 корпус НГУЭУ), ауд 5-104.

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