В Красноярске не откажутся от самой высокой ёлки в стране из-за спецоперации

На острове Татышев в Красноярске в этом году вновь планируется установить новогоднюю ёлку. Несмотря на повсеместные отмены празднований на фоне спецоперации и мобилизации в России, а также инициативу властей отдельных регионов направить сэкономленные средства на нужды призванных граждан, город намерен выделить на ель 16 миллионов рублей.

О планах по установке традиционной новогодней ёлки в Красноярске сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу «Татышев-парка».

Праздничный атрибут традиционно расположат в восточной части острова Татышев. Его высота вновь составит 55 метров — «официальная» красноярская ёлка на протяжении нескольких лет считается самой крупной в России.

Как и в прошлом году, подрядчиком установки выступит ООО «СТД». Цена контракта также осталась прежней – 16 млн руб. В эту стоимость войдут монтаж и оформление объекта, а также его техническое обслуживание, которое должно проводиться до конца февраля. Демонтировать ёлку, согласно техзаданию, необходимо не позже 30 марта.

Будут ли на площадке новогодней ёлки проводиться праздничные мероприятия, пока неизвестно. По данным красноярской мэрии, это вопрос власти ещё обсуждают.

Стоит отметить, что ситуация в стране также не помешала в Красноярском крае масштабно отметить юбилей с момента назначения Александра Усса руководителем региона.

Напомним, что в число российских городов, частично отказавшихся от проведения новогодних мероприятий на фоне военной спецоперации, попал Новосибирск. Как рассказал журналистам мэр Анатолий Локоть, в областном центре решено не запускать праздничный фейерверк, а на торжества и гуляния урезают расходы. О направлении сэкономленных средств на нужды мобилизованных граждан городские власти не сообщали.