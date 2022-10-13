Порадовать мобилизованных и детей: мэр рассказал, как спецоперация отразится на новогодних праздниках в Новосибирске

В связи с проведением военной спецоперации на Украине затраты на поведение новогодних праздников в Новосибирске сократят, а фейерверк отменят. При этом акцент в мероприятиях сделают на торжествах для детей и мобилизованных, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 13 октября.

Новосибирск присоединится к числу российских городов, где новогодние празднования будут ограничены в связи с решением местных властей. Как сообщил мэр Анатолий Локоть на «часе прессы» в четверг, конкретные меры сейчас прорабатывает департамент культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации.

«Сегодня понятно, что праздничные мероприятия не должны быть вызывающими, поэтому принимается решение по изменению программы. Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии сегодня отрабатывает программу сокращения бюджетных затрат на эти мероприятия, отказ от праздничного фейерверка, мероприятий с перекрытием площади Ленина и установкой там сцены, проведения праздничного концерта. Всё должно соответствовать обстановке», — сообщил мэр.

По словам главы города, проведение мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица Россия» решения властей не затронут.

«Статус «новогодней столицы» – это не наше решение, это федеральный проект. Все решения (по реализации этого проекта) принимались до того, как произошли события, связанные с проведением специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизации», — пояснил мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что мероприятия, которые останутся в программе, во многом будут направлены на создание праздничного настроения у детей. Городские власти также планируют в новогодние праздники принять в Новосибирске детей с присоединённых территорий Донбасса. При этом, по словам мэра, на эти цели «потребуются некоторые затраты».

Кроме того, специальные праздничные мероприятия планируется провести для мобилизованных новосибирцев.

«Мы не отказываемся от того, чтобы проводить праздничные мероприятия и для наших воинов – наших мобилизованных, тех, кто будет участвовать в спецоперации», — сообщил мэр.

Напомним, ранее Анатолий Локоть заявлял, что Новосибирск в этом году не откажется от новогодней иллюминации, поскольку она решает проблему с освещённостью города.

Отметим, что, согласно исследованию рекрутингового портала Superjob.ru, отмену праздничных новогодних мероприятий в этом году поддержала половина россиян.