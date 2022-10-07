Красноярский пиар-пир во время мобилизации

Пятилетие начала руководства Александра Усса Красноярским краем получило широкую подсветку в местных СМИ. Многих в крае неприятно поразили информационный размах «юбилея» и атмосфера самодовольства, воцарившаяся к «торжеству». Сегодня, когда регионы отказываются от трат на праздники, уместен ли подобный пиар-фуршет по поводу даже не избрания (это было четыре года назад), а назначения президентом на пост временно исполняющего главы территории?

Больше позитива

Александр Усс стал врио губернатора Красноярского края 29 сентября 2017 года. Ровно пять лет спустя этот день десятки различных ресурсов отметят материалами, объединёнными общей мыслью: как хорошо жить при нынешнем руководителе региона.

О том, как при Александре Уссе всё благое растёт, а плохое сокращается и падает в дату икс упомянула не только пресс-служба краевого правительства. Позитивные заметки, разумеется, разместили телеканал «Енисей», «Вести Красноярск». О «крупных достижениях», «преодолении трудностей» и «испытаниях на прочность» написал «Наш Красноярский Край». Не остались в стороне интернет-газета Newslab.ru, Smotrim.ru, РИА «Федерал Пресс» и «Сибирский хлебороб». «Российская газета» рассказала о «правильно выстроенной экономической политике внутри региона» и «конструктивных взаимоотношениях с федеральным центром», а также о том, что «команде удалось выполнить все намеченные планы» и «сделать многое».

Тему «стабильности» и «роста» подхватили «Дела.ру», «АИФ на Енисее». «Ведомости», «Россия24.pro», «Московский Комсомолец-Красноярск», «Sibnovosti»: синхронно дали слово депутату Госдумы Виктору Зубареву и экс-парламентарию края Всеволоду Севастьянову. Политики отметили, что губернаторство Усса выпало на сложнейшие годы, но территория все же получает новые школы, детские сады, больницы, поликлиники, общественные пространства, дороги и мосты, наращивает инвестиционную привлекательность. Еще глава выстраивает отношения с крупными финансово-промышленными группами, а в Норильске стартовала масштабная реновация. 3 октября информационный банкет продолжил «Дзержинец» (с. Дзержинское Красноярского края): материал о детской модельной библиотеке начинается словами о преображениях в крае за пятилетку Усса. 4 октября «Советское Причулымье» добавило позитива аргументами о переменах в Назарово и Назаровском районе при Александре Викторовиче (автор уложился в несколько строк, фразами об улучшении качества дорожного полотна).

«Седьмой канал. Красноярск» сделал акцент на прошедшей «Универсиаде». Лейтмотив репортажа «Пятилетний юбилей»: губернатор поставил амбициозные задачи, и край процветает. Заслуги Усса спикеры перечисляют на фоне бегущей строки, которая возвращает зрителей к отнюдь непраздничной реальности.

Скриншоты с сайта trk7.ru 1 of 3

Телеграм-сфера оказалась довольно скупа на внимание к событию. Поддерживающие посты появились в «Архитектуре власти» и связанном с краевым правительством «С Мира по факту». Политический аналитик Александр Чернявский в «Алюмиевых огурцах» пришёл к выводу, что глава готов к новому губернаторскому сроку.

На фоне пропагандисткой кампании публикация портала «Запад.24» выглядит особенно ярко. Материал под названием «Губернатор Александр Усс отметил пятилетний срок работы и может скоро уйти с должности» перечисляет несколько тезисов, которые «забыли упомянуть» десятки позитивных статей: об украденном миллиарде на долгожданном строительстве метро, отсутствии обещанной газификации, о том, как в феврале 2022 глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Красноярский край худшим регионом в стране по количеству вредных выбросов, о лесных пожарах, тушение которых в 2019-м Усс назвал бессмысленным и на борьбу с которыми растут бюджетные траты, об экологической аварии в Норильске, о скандалах по теме мобилизации в Красноярском крае…

Промах или провокация?

На поверхности мысль, что этот информационный фестиваль — попытка показать, прежде всего федеральному центру, готовность губернатора (как выше уже отмечалось устами Александра Чернявского) к новой предвыборной кампании.

Вопрос — в адекватности выбранного способа передачи наверх информации о том, «как у Александра Викторовича всё отлично получается». И в том, насколько уместно в период мобилизации напоминать Москве об управленческих талантах под предлогом «юбилея».

Политтехнолог Алексей Аксютенко в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркнул, что информационное сопровождение деятельности губернатора — одна из серьёзнейших проблем красноярского правительства. «Например, скандал, связанный со словами Александра Усса, что тайгу тушить экономически невыгодно и даже вредно, возник на мероприятии, которое организовала и модерировала исполнительная власть края. Участниками были лояльные студенты, которых на молодёжный форум привезло само краевое правительство. Несмотря на это, оно не смогло нивелировать негативную повестку, которая обеспокоила даже Леонардо Ди Каприо, передавшего жителям слова поддержки», — напоминает Алексей Аксютенко.

Политический эксперт Андрей Шалимов называет пиар-акцию по поводу «пятилетки» несвоевременной и неубедительной. «Считаю, что информационную кампанию недорассчитали: запустили не вовремя, без понимания целей. Недостаточная концентрация фактов и их убедительность. Выстрелы оказались холостыми, кампания «5 лет Александра Усса» не зашла. Слишком депрессивный федеральный информационный фон, который пристукнул местные элиты и медиатусовку. На федеральном уровне повестка совсем другая, в ней мгновенно растворишься. На местном уровне аналогично вышло. Тема со статьёй Усса в январе 2022 года о развитии Сибири (в «Российской газете») была сильнее. Сейчас сложно говорить про перспективы, развитие, инвестиции и т. д. Попытались и не получилось», — говорит собеседник «Континента Сибирь».

Спикеры считают неудачную акцию по поводу пятилетия провалом вице-губернатора Василия Нелюбина, который отвечает за информационный блок. Однако ошибки, которые компрометируют высшее должностного лица, настроенное на новый срок, приковывают внимание к политическому куратору, то есть первому заместителю главы региона Сергею Пономаренко. И провоцируют вопросы: это случайный промах команды главы региона? Или провокация?

«Информационной политикой рулит господин Нелюбин, — объясняет Алексей Аксютенко. — Он отвечает за коммуникации, качество материалов. Господин Пономаренко, который координирует политический блок, участвует в медиа-планировании, формировании заказа. В «сером доме» есть несколько центров принятия решений. Думаю, Пономаренко не сильно огорчается, если оступается Нелюбин, так же как и Нелюбин не расстраивается, когда ошибается Пономаренко», — резюмирует аналитик. Внутренние интриги могут отражаться на рейтинге руководителя. Эксперт констатирует, что едва ли это предмет волнений подчинённых Александра Усса: их карьера не лимитирована 2023 годом, а погруженность в повестку может быть востребована при любом губернаторе.

Как бы то ни было, коллективными заботами ближайших подчиненных Усса стало понятно, насколько далек сейчас от федерального центра когда-то рекомендованный на свой пост Путиным красноярский губернатор. Судя по напряженной повестке, связанной с мобилизацией и ходом боевых действий на Украине, у федерального центра голова болит сейчас совсем не о том, о чём она кружится у его красноярского резидента. Каждому свои заботы.