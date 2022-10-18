Преподаватели IT-дисциплин в колледжах Новосибирской области получат прибавку к зарплате в 15 тысяч рублей

Правительство Новосибирской области приняло постановление о выделении ежемесячного денежного поощрения преподавателям IT-дисциплин в колледжах региона. Прибавка к зарплате педагогов составит 15 тысяч рублей.

Правительство Новосибирской области продолжает реализацию мер поддержки IT-отрасли – новое решение о дополнительном поощрении преподавателям IT-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования региона, принято 17 октября на заседании областного правительства, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как пояснили в областном правительстве, проект постановления направлен на развитие IT-отрасли Новосибирской области и стимулирование подготовки квалифицированных специалистов. Документ в соответствии с поручением главы региона разработан областным министерством образования по инициативе министерства цифрового развития и связи региона.

«Данная важная мера поддержки для развития IT-отрасли региона уже не первая – школьные учителя информатики Новосибирской области впервые удостоены выплаты в 115 тысяч рублей по итогам предметной олимпиады «Учитель – профессионал» – награждено 50 лучших учителей информатики, IT -дисциплин региона. Подобных мер финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе», – приводят в областном правительстве слова главы министерства образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Денежное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц на одного преподавателя IT-дисциплин будет рассчитываться с сентября 2022 года. Оно будет предоставляться педагогам, реализующим профессиональные модули в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность». Финансовое обеспечение этих расходов будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утверждённой постановлением правительства региона.

Напомним, что мера поддержки преподавателям информатики в Новосибирской области анонсировалась ещё в августе.