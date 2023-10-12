Правительство Новосибирской области рассмотрит дополнительные меры стимулирования работников скорой помощи

Павел Ганьшин
 
Правительство Новосибирской области
Фото nso.ru

Развитие службы скорой медицинской помощи на территории Новосибирской области обсудили на коллегии министерства здравоохранения под руководством врио министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

О работе по подготовке кадров для службы скорой помощи доложили ректор Новосибирского государственного медуниверситета Игорь Маринкин и директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. Одним из ключевых направлений был назван целевой набор. Медколледжи региона в этом году впервые набрали целевиков, треть всех договоров на целевое обучение — с новосибирской скорой помощью. В следующем учебном году медуниверситет планирует открыть клиническую ординатуру по специальности «врач скорой медицинской помощи».

Заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева рассказала о работе недавно внедренной информационной системы «Скорая медицинская помощь». Новое программное обеспечение соответствует современным требованиям к информационной безопасности. Специалисты минцифры дорабатывают систему с учетом специфики нашего региона.

Директор «Медтранса» Александр Леонтьев сообщил, что за 5 лет — с 2018 по 2022 год — автопарк скорой медицинской помощи обновлен на 226 машин. В 2023 году служба получит 47 автомобилей. Доля машин со сроком эксплуатации более 5 лет составит 18%. Средняя заработная плата водителей скорой помощи — 46 068 рублей.

Замминистра здравоохранения Александр Колупаев отметил, что объем финансирования ССМП увеличивается ежегодно. «Наблюдается четкая тенденция по увеличению обеспеченности выездными бригадами: с 70% в 2019 году до 86% в сентябре 2023 года, — подчеркнул заместитель министра. — Анализ движения кадров показал взаимосвязь между отменой «ковидных выплат» и оттоком кадров в службе скорой помощи».

Подводя итоги коллегии, врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов отметил, что служба скорой помощи уверенно развивается, о чем объективно говорят показатели. Для ликвидации кадрового дефицита в скорой медицинской помощи региона делается немало, но необходимо сделать еще больше. «Руководство Новосибирской области рассмотрит предложения сегодняшней коллегии о дополнительных мерах стимулирования работников службы. Мы понимаем, что качественная и доступная экстренная медицинская помощь — это сохраненное здоровье и спасенные жизни жителей нашего региона», — подчеркнул врио замгубернатора.

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