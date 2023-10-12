Развитие службы скорой медицинской помощи на территории Новосибирской области обсудили на коллегии министерства здравоохранения под руководством врио министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

О работе по подготовке кадров для службы скорой помощи доложили ректор Новосибирского государственного медуниверситета Игорь Маринкин и директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. Одним из ключевых направлений был назван целевой набор. Медколледжи региона в этом году впервые набрали целевиков, треть всех договоров на целевое обучение — с новосибирской скорой помощью. В следующем учебном году медуниверситет планирует открыть клиническую ординатуру по специальности «врач скорой медицинской помощи».

Заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева рассказала о работе недавно внедренной информационной системы «Скорая медицинская помощь». Новое программное обеспечение соответствует современным требованиям к информационной безопасности. Специалисты минцифры дорабатывают систему с учетом специфики нашего региона.

Директор «Медтранса» Александр Леонтьев сообщил, что за 5 лет — с 2018 по 2022 год — автопарк скорой медицинской помощи обновлен на 226 машин. В 2023 году служба получит 47 автомобилей. Доля машин со сроком эксплуатации более 5 лет составит 18%. Средняя заработная плата водителей скорой помощи — 46 068 рублей.

Замминистра здравоохранения Александр Колупаев отметил, что объем финансирования ССМП увеличивается ежегодно. «Наблюдается четкая тенденция по увеличению обеспеченности выездными бригадами: с 70% в 2019 году до 86% в сентябре 2023 года, — подчеркнул заместитель министра. — Анализ движения кадров показал взаимосвязь между отменой «ковидных выплат» и оттоком кадров в службе скорой помощи».

Подводя итоги коллегии, врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов отметил, что служба скорой помощи уверенно развивается, о чем объективно говорят показатели. Для ликвидации кадрового дефицита в скорой медицинской помощи региона делается немало, но необходимо сделать еще больше. «Руководство Новосибирской области рассмотрит предложения сегодняшней коллегии о дополнительных мерах стимулирования работников службы. Мы понимаем, что качественная и доступная экстренная медицинская помощь — это сохраненное здоровье и спасенные жизни жителей нашего региона», — подчеркнул врио замгубернатора.