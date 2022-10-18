«Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области

Федор Туров
 
«Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области
Фото «Ростелекома»

«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в селах и деревнях Новосибирской области. Осенью этого года скоростной интернет станет доступнее для жителей 31 населенного пункта, до которых федеральный провайдер организует магистрали по технологии «оптика в дом».

Обновленные линии связи, в частности, появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района. В общей сложности модернизированными сетями будет охвачено 4 465 домохозяйств.

«Мы последовательно устраняем цифровое неравенство в регионе, охватывая все новые населенные пункты не только по федеральным проектам, но и в рамках наших программ обновления инфраструктуры, — уточнил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин. — Благодаря этому интернет и сопутствующие сервисы становятся привычным явлением даже в отделенных и небольших поселках Новосибирской области».

Еще на стадии строительства оптоволокна жители могли подать заявку в «Ростелеком» на подключение услуг. Наибольшей популярностью у сельчан пользовался цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также сервис «Облачное видеонаблюдение», подходящий для круглосуточного контроля за домом и двором.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  