«Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области

«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в селах и деревнях Новосибирской области. Осенью этого года скоростной интернет станет доступнее для жителей 31 населенного пункта, до которых федеральный провайдер организует магистрали по технологии «оптика в дом».

Обновленные линии связи, в частности, появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района. В общей сложности модернизированными сетями будет охвачено 4 465 домохозяйств.

«Мы последовательно устраняем цифровое неравенство в регионе, охватывая все новые населенные пункты не только по федеральным проектам, но и в рамках наших программ обновления инфраструктуры, — уточнил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин. — Благодаря этому интернет и сопутствующие сервисы становятся привычным явлением даже в отделенных и небольших поселках Новосибирской области».

Еще на стадии строительства оптоволокна жители могли подать заявку в «Ростелеком» на подключение услуг. Наибольшей популярностью у сельчан пользовался цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также сервис «Облачное видеонаблюдение», подходящий для круглосуточного контроля за домом и двором.