Сразу десять высших учебных заведений Новосибирской области попали в рейтинг лучших вузов России по версии hh.ru. Из них наиболее высокую позицию занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) – он единственный вошел в топ-100 (96 место).

Платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru составила рейтинг вузов по таким критериям, как востребованность выпускников вуза у работодателей, популярность вуза в своем регионе, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, стаж и текущая трудоустроенность. В рейтинге представлены свыше 300 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные.

В число лучших новосибирских учебных заведений вошли Новосибирский государственный университет (НГУ, 173 место), Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ, 187 место), Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ, 223 место), Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ, 279 место), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ, 280 место), Сибирский государственный университет путей сообщения(СГУПС, 281 место), Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК, 299 место), Новосибирский государственный аграрный университет (Новосибирский ГАУ, 324 место), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибстрин (НГАСУ, 361 место).

Среди вузов Сибирского федерального округа, которые вошли в первую сотню, наиболее высокую позицию в рейтинге занял Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ, 30 место). Далее идет Байкальский государственный университет (БГУ, 36 место), Алтайский государственный университет (АлтГУ, 41 место), Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова (АлтГТУ, 44 место), Иркутский государственный университет (ИГУ, 69 место), Сибирский федеральный университет (СФУ, 74 место), Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ, 77 место), Омский государственный технический университет (ОмГТУ, 89 место), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ, 96 место). Итого в топ-100 вошло девять сибирских вузов.

В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Напомним, в первую десятку по России международного рейтинга вузов «Три миссии университетов» по итогам 2021 года вошли сибирские учебные заведения — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Национальный исследовательский Томский госуниверситет (ТГУ) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).