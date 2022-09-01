Названы сибирские вузы-лидеры мирового рейтинга университетов в 2021 году

Опубликован международный рейтинг вузов «Три миссии университетов» по итогам 2021 года. В первую десятку по России вошли сибирские учебные заведения — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Национальный исследовательский Томский госуниверситет (ТГУ) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).

Международный рейтинг университетов опубликован 31 августа. Всего в нём представлено 1650 вузов из 97 стран, что на 150 больше, чем годом ранее. В их числе — 112 российских учебных заведений.

В общероссийском и глобальном списках рейтинга Новосибирский госуниверситет занял соответственно шестое и 205-е места, ТГУ – седьмое и 222-е, ТПУ – десятое и 289-е. Лидерами по стране стали Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – первое и 19-е места, Санкт-Петербургский государственный университет – второе и 36-е места и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) – третье и 44-е места.

Общий рейтинг возглавили Гарвард, Массачусетский технологический институт и Кембридж.

Московский международный рейтинг «Три миссии университетов» оценивает учебные заведения по трём основным показателям – так называемым ключевым миссиям вузов: образование, наука и взаимодействия с обществом. Его формирование инициировала общероссийская общественная организация «Российский союз ректоров» по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пилотная версия исследования была запущена в 2017 году.

Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР) (инициаторы создания этой организации — Международная группа RAEX («Эксперт РА»), Национальное рейтинговое агентство, Рейтинговое агентство AK&M, ВЦИОМ и агентство «Репутация»). Проект также поддерживает американская компания Clarivate Analytics, специализирующаяся на управлении базами данных.

Как отмечается на сайте рейтинга, для составления списка используются объективные критерии и официальные данные, в том числе публичные отчёты университетов, а также данные международных провайдеров информации. Методология исследования прошла общественное обсуждения, в котором участвовали представители более 100 вузов.

Стоит отметить, что в прошлом году НГУ опустился в мировом рейтинге университетов QS World University Rankings с 228 на 246 место. Также в конце 2021 года Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) вошёл в мировой рейтинг Green Metric, где стал 17-м в России.