МТС начинает осеннюю серию вебинаров для бизнеса

МТС приглашает новосибирских предпринимателей на серию бизнес-вебинаров по актуальным темам. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, по предварительной регистрации. Во второй половине октября эксперты расскажут всем желающим о новейших технологиях в действии.

С сентября 2022 года рекламу в рунете необходимо маркировать, а обо всех взаимодействиях рекламодателя с площадками сообщать в Роскомнадзор. Поэтому МТС готово поделиться опытом реализации данного закона и ответить на актуальные вопросы 18 октября в 16:00 по новосибирскому времени на вебинаре «Маркировка рекламы: теория и практика».

20 октября в 17:00 по Новосибирску вебинар, посвященный переносу обучения и адаптации на отечественное ПО проведут руководитель отдела обучения Webinar Group Евгений Смирнов и руководитель направления обучения в производственной компании Hansa Ася Аракелян.

На следующий день в это же время пройдет вебинар «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах», который будет полезен, в первую очередь, для образовательной сферы.

Следующий вебинар, «Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий», будет интересен тем, кто отвечает за цифровизацию и информационную безопасность компании. Основное внимание будет уделено внедрению в рабочие процессы отечественной платформы Webinar. Он пройдет 25 октября, а основным спикером будет руководитель продуктового направления компании Александр Афанасьев.

Заключительным вебинаром недели будет «Апгрейд решения «Мобильные сотрудники» для большей эффективности вашего бизнеса», который проведут 26 октября специалисты МТС.