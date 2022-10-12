12 октября «Федресурс» опубликовал результаты повторных торгов по продаже банкротящегося с 2020 года ликеро-водочного завода, принадлежащего группе «Оша» и находящегося в залоге у «ЮниКредит Банка». Победителем аукциона стал житель Ленинградской области Дмитрий Рыбаков, который представлял интересы краснодарского бизнесмена Дмитрия Телелинского.

В 2021 году завод уже пытались продать за начальную цену в 365,6 млн рублей. Спустя полтора года цена снизилась до 114,4 млн, и каждую неделю она уменьшалась на 5%. Итоговая сумма сделки составила 85,76 млн рублей за весь имущественный комплекс – в четыре раза меньше изначальной цены..

Согласно данным Rusprofile, Дмитрий Телелинский является учредителем ООО «Экспресс-Кубань», выпускающего соки и безалкогольные напитки под брендами «Сады Кубани», «Дивный сад» и «Вкусносок». Он же руководит компанией «АКК», которая занимается оптовой торговлей напитками, где также является учредителем. Все компании зарегистрированы в Республике Адыгея.

Омский ЛВЗ компании «Оша» заработал в 1995 году. На предприятии выпускались водки торговых марок «Русский характер» и «Монархия», которые обозначались как флагманский продукт, а также крепкие напитки под брендами «Штандарт», «Хорошая», «Сибирка», «Покоритель Сибири», «Ошовская», «Амбарная» и другими. В 2020 году завод, как и АО «Продовольственная корпорация «Оша»», был признан банкротом.

Ранее Дмитрий Теленинский также выкупил у «Оши» пивоваренный завод, производящий, по данным самой компании, 2,8 млн литров напитка в год. Сумма сделки составила 140 млн рублей. Начальная цена аукциона – 519 млн.