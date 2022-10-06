В Томской области идёт мобилизация всех финансовых источников на поддержку СВО

Губернатор Томской области Мазур предложил подчиненным скинуться из зарплаты на нужды мобилизованных.

Правительство Томской области направит средства из областного бюджета на приобретение экипировки, товаров двойного назначения и другого снаряжения для поддержки мобилизованных граждан. Ещё 29 сентября губернатором Томской области Владимиром Мазуром по результатам штаба по мобилизованным гражданам объявлено о финансовой поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Единовременная выплата до 42 тысяч рублей направлена на компенсацию неотложных расходов.

Владимир Мазур предложил предпринимателям и гражданам наравне с регионом оказать помощь участникам специальной военной операции. Для этого в каждом муниципалитете организован пункт сбора вещей.

«Я буду переводить деньги эти цели [приобретение экипировки] с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — сообщил Владимир Мазур в своем телеграм-канале 6 октября.

Напоминаем, что 3 октября правительство России разрешило закупку необходимых товаров для нужд в рамках частичной мобилизации за счет областных и муниципальных средств. Ранее томский губернатор объявил о кадровых перестановках в областном правительстве.