В Томской области идёт мобилизация всех финансовых источников на поддержку СВО

Алёна Золотова
 
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Фото Михаила Перикова

Губернатор Томской области Мазур предложил подчиненным скинуться из зарплаты на нужды мобилизованных.

Правительство Томской области направит средства из областного бюджета на приобретение экипировки, товаров двойного назначения и другого снаряжения для поддержки мобилизованных граждан. Ещё 29 сентября губернатором Томской области Владимиром Мазуром по результатам штаба по мобилизованным гражданам объявлено о финансовой поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Единовременная выплата до 42 тысяч рублей направлена на компенсацию неотложных расходов.

Владимир Мазур предложил предпринимателям и гражданам наравне с регионом оказать помощь участникам специальной военной операции. Для этого в каждом муниципалитете организован пункт сбора вещей.

«Я буду переводить деньги эти цели [приобретение экипировки] с каждой своей зарплаты. Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — сообщил  Владимир Мазур в своем телеграм-канале 6 октября.

Напоминаем, что 3 октября правительство России разрешило закупку необходимых товаров для нужд  в рамках частичной мобилизации за счет областных и муниципальных средств. Ранее томский губернатор объявил о кадровых перестановках в областном правительстве.

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