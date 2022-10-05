Губернатор Томской области Мазур сообщил о своих первых кадровых перестановках

Избранный в сентябре губернатор Томской области Владимир Мазур приступил к ранее заявленным кадровым перестановкам в правительстве региона. Одну должность он ликвидировал.

Губернатор Томской области Владимир Мазур ликвидировал должность своего заместителя по промышленной политике, передав руководство подведомственными ему департаментами другим специалистам. Глава региона также вернул статус вице-губернатора представителю области в правительстве России, сообщили в обладминистрации 5 октября.

Ликвидированный пост заместителя губернатора по промышленной политике занимал Игорь Шатурный, с которым Мазур не продлил контракт после своей инаугурации в конце сентября. В ведомстве Шатурного находились департамент промышленности и энергетики, департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса, а также департамент транспорта, дорожной деятельности и связи.

Два первых департамента, согласно решению губернатора, переданы под управление вице-губернатору по экономике Андрею Антонову, с которым Мазур продлил пятилетний контракт, а третий – заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю, назначенному на эту должность 26 сентября.

По словам Владимира Мазура, новая структура регионального управления должна быть «оптимальной, логичной и соответствующей времени».

«Во власти не должно быть лебедя, рака и щуки. Логично, что экономика, промышленность, энергетика и недропользование теперь будут находиться в одном блоке. В едином блоке должны быть строительство, дорожное хозяйство, транспорт и связь», — цитирует правительство региона Владимира Мазура.

Должность главы представительства Томской области в правительстве РФ, вновь получившего статус вице-губернатора, на данный момент занимает Николай Слепнёв.

«Возвращение статуса заместителя губернатора руководителю представительства глава региона объяснил усилением роли этого структурного подразделения», — объяснили в правительстве Томской области.

По словам Владимира Мазура, это не последние структурные изменения в управлении регионом.

Ранее Владимир Мазур продлил пятилетний контракт на работу в областном правительстве ряду руководителей. В их числе, помимо вице-губернатора по экономике Андрея Антонова, — заместитель по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, заместитель по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков, заместитель губернатора – начальник департамента финансов Александр Феденёв и управляющий делами Анатолий Иванов.

Кроме того, контракт на год Владимир Мазур продлил заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру, заместителю по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмиле Огородовой и заместителю по социальной политике Алёне Левко.

Напомним, что во время инаугурации 22 сентября глава Томской области объявил о предстоящих изменениях в структуре областного правительства. Как отмечал Владимир Мазур, новая схема управления регионом будет выстраиваться в соответствии с новыми реалиями. Он также сообщал, что управленческая команда «будет меняться эволюционным путём».