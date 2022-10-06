МТС завершила строительство сети LTE внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра Томска – «Изумрудный город». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с.

Здание ТРЦ имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Благодаря техническому решению МТС – установке внутри зданий базовых станций и антенн, помогающих «собрать» сигнал – интернет стал доступен в торговых залах, в кинотеатре и на фудкортах, в административно-бытовых помещениях и на парковках. Так, покупатель сможет поискать в интернете отзывы на интересный товар, посмотреть или провести онлайн-трансляцию обзоров модных коллекций и подборов гардероба.

«Осенью торговые центры традиционно ожидает наплыв посетителей: кто приходит за обновками, кто-то забегает перекусить, а кто-то – просто погреться. И всем нужен быстрый интернет. Зная об этом, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания фэшн-галереи, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», – прокомментировал технический директор МТС в Томской области Вадим Санфиров.