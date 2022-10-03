В новосибирском аэропорту задержали авиадебошира

В аэропорту «Толмачёво» в Новосибирске сотрудники полиции задержали авиадебошира. Во время полета мужчина нарушал общественный порядок, в связи с чем работникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону.

В аэропорту «Толмачёво» в Новосибирске сотрудники полиции задержали авиадебошира. Им оказался 30-летний житель Кемеровской области, сообщает сайт «МВД-Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что экипажу самолета, прибывающего из города Южно-Сахалинска, требуется помощь полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров», — указано в сообщении.

По данным ведомства, во время полета мужчина нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников.

В связи с тем, что житель Кузбасса не реагировал на замечания и просьбы прекратить противоправные действия, сотрудникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижения по салону.

В результате сотрудники полиции доставили авиадебошира в дежурную часть. Правоохранители составили протокол административном правонарушении по ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, летом текущего года в Новосибирске суд вынес приговор местному жителю за хулиганство на борту самолета. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.