Бердские депутаты ушли с сессии в знак протеста

Представители двух депутатских объединений Горсовета Бердска сорвали сессию, демонстративно покинув зал заседаний. Членов «Единой России» недостаточно для кворума.

Сегодня 29 сентября очередная сессия Городского совета Бердска внезапно завершилась, когда в знак протеста из зала ушли 10 человек. В полном составе заседание покинули объединения «В интересах Бердска» и КПРФ. На местах остались представитель ЛДПР, независимый депутат и члены фракции «Единая Россия» — 14 человек. Для принятия решений повестки необходим кворум минимум в 18 держателей мандатов.

Камнем преткновения стала инициатива ЕР об изменениях в регламент Совета депутатов. Проект претерпел некоторые изменения по ходу заседаний комитетов. К моменту сессии у ряда депутатов оставались вопросы. Но предложения перенести голосование или рассмотреть дополнительные поправки не нашли поддержки у большинства ГС (то есть у фракции «Единая Россия», независимого депутата и представителя ЛДПР).

Перед тем, как удалиться с сессии вместе со своими соратниками лидер группы «В интересах Бердска» Елена Белова объяснила происходящее: «В связи с тем, что вы наглухо не слышите и не хотите слышать иных мнений, кроме тех, что приняты до сессии». Глава фракции КПРФ Людмила Чуркина поддержала коллегу словами: «Наша реакция та же самая, мы не видим диалога с остальными».

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Елена Белова отметила, что срыв сессии — это не запланированная акция. По словам депутата, их группа была настроена на обсуждение или перенос голосования, но встретила отказ. «Инициатор документа — фракция ЕР. Изначально он содержал дичайшие поправки, суть которых заключалась в том, что всё решает председатель. Мы возмутились, и ЕР пошла на уступки. Но остались поправки, которые нас не устраивают. В частности, почему решающий голос на комитете нужно отдать председателю комитета? Совет депутатов — коллегиальный орган, мы все равны. Руководство — не привилегия, а дополнительная нагрузка. Мы настаивали на принципиальной поправке, согласно которой у председателя комитета не может быть два голоса. Наши поправки просто не принимаются, даже если мы ссылаемся на разумные законодательные акты», — объясняет позицию Елена Белова.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» лидер группы «В интересах Бердска» напомнила, что в Горсовете члены ЕР возглавляют все комитеты и занимают посты заместителей. «Ситуацию сегодня на сессии спровоцировало отношение к нам. Они считают, что если их большинство, они в городе Бердске власть», — резюмировала Елена Белова.