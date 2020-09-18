Обвинённого в крупном преступлении депутата выбрали спикером бердского горсовета

Спикера горсовета выбрали в Бердске Новосибирской области. Им по итогам голосования оказался депутат Владимир Голубев, ранее судимый за крупное экономическое преступление.

Тайное голосование, где выбирали председателей городского Совета депутатов, прошло в Бердске 17 сентября. По данным бердского издания «Свидетель», Голубев набрал 21 голос. За его оппонента, Андрея Никулина, проголосовало 8 человек.

В мае 2014 года суд обвинил Владимира Голубева и его брата, бизнесмена Виктора Голубева, в незаконном создании завода по переработке и производству нефти. Им было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, совершённом организованной группой, с доходом в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ), а также в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч.1 ст.217 УК РФ). Кроме того, Владимира Голубева лично обвинили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

В феврале 2015-го оба обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. В частности, Владимира Голубева приговорили к 1 году и 3 месяцам тюрьмы, а также штрафу в 75 тыс. руб.

В 2015 году также выяснилось, что один из пунктов обвинения Владимира Голубева не доказан. Депутат обратился в суд с иском о взыскании компенсации. В итоге в июле 2015 года бердский городской суд постановил выплатить ему 292,8 тыс. руб., которые должны были компенсировать издержки на адвокатов.

В этом же месяце суд обязал депутатов бердского горсовета лишить Голубева места в представительном органе. Аннулирование мандата Владимира Голубева неоднократно обсуждалось в Совете депутатов, однако до кворума по этому вопросу дело так и не дошло. В конце концов, прокурор Бердска обратился в суд с требованием признать бездействие народных избранников.

В то же время, по результатам выборов 11-13 сентября, бывший спикер бердского горсовета Валерий Бадьин перешёл в Законодательное собрание региона. Ранее, по информации местных СМИ, Бадьин сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив направили его, а также депутата Ирину Диденко в областной округ №12 в региональном парламенте. По словам Бадьина, депутатов призвали «изменить статус Бердска и Искитима по бюджетной обеспеченности», увеличив казну этих городов.

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