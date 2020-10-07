Двух депутатов исключат из горсовета Бердска

Два народных избранника будут исключены из Совета депутатов Бердска в ближайшее время. Этот вопрос рассмотрят на внеочередной сессии 8 октября.

Депутаты Совета депутатов Бердска Виктор Мысак и Андрей Никулин написали заявления о сложении своих полномочий, сообщил «Бердск.Онлайн» 7 октября со ссылкой на председателя горсовета Владимира Голубева.

«Два депутата написали заявления о сложении полномочий. Один в связи со сменой места жительства, второй – в связи с избранием в другой Совет депутатов», — приводит издание слова Голубева.

Как пояснил спикер, директор местной школы №10 Виктор Мысак переезжает вместе с семьёй в Подмосковье, а сотрудник УКС Андрей Никулин переходит работать в сельсовет деревни Лебедёвка Искитимского района, куда он был избран в этом году. Депутат отметил, что за четыре года он выполнил все наказы избирателей. В УКС Никулин работать продолжит.

По словам Владимира Голубева, досрочных выборов в бердский горсовет проводить не будут, так как до окончания работы четвёртого созыва осталось меньше года.

Кроме того, на предстоящей внеочередной сессии депутаты собираются включить в доходную и расходную части городского бюджета 22,9 млн руб., которые поступили в Бердск из бюджета региона на строительство водовода по улице Красная Сибирь. На сами работы будут объявлены торги.

Напомним, в сентябре депутаты бердского горсовета в ходе рассмотрения новых правил землепользования и застройки оставили запрет на разведение в городе крупного рогатого скота и установку сараев для животных.

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