Депутата из Бердска Светлану Уварову сбил пассажирский автобус

В воскресенье, 13 августа, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Семей, сбил 54-летнюю депутата Бердского горсовета Светлану Уварову. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Депутат партии «Единая Россия» находится в реанимации Бердской ЦГБ, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Вечером 13 августа Светлана Уварова, спешившись с велосипеда, переходила по нерегулируемому пешеходному переходу трассу Р-256 «Чуйский тракт» неподалеку от станции Сельская в Искитимском районе. Она шла на электричку, возвращаясь с дачи домой в поселок Вега.

В этот момент пассажирский автобус Setra s309, в котором находились 24 пассажира, нарушил дистанцию с впереди идущим транспортным средством.

«Избегая столкновения, пассажирский автобус выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешехода — женщину 1969 года рождения, переходившую проезжую часть со стороны СНТ «Вега-1» к станции Сельская», — пояснил инспектор дорожного надзора искитимской Госавтоинспекции Никита Свистунов. Цитату приводит «Бердск-Онлайн». По его словам, у пострадавшей зафиксированы закрытые переломы, множественные ушибы и ссадины.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что сына экс-депутата, устроившего смертельное ДТП в центре Новосибирска, оставили в СИЗО.