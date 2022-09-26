В Сибири вынесли приговор сотруднику РЖД по делу о взяточничестве

В Красноярском крае суд вынес приговор сотруднику дирекции управления движением на восточном полигоне ОАО «РЖД». Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы за получение взяток.

Приговор по уголовному делу в отношении должностного лица дирекции управления движением на восточном полигоне ОАО «РЖД» вынес Железнодорожный районный суд Красноярска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, речь идет о заместителе начальника отдела организации проведения «окон» Центра управления перевозками дирекции управления движением на восточном полигоне.

Суд установил, что в период с 2015 по 2021 год фигурант дела получил от представителей коммерческих организаций взятки за лоббирование их интересов при предоставлении технологических перерывов для проведения строительно-монтажных работ на участках Красноярской железной дороги. Общая сумма незаконного вознаграждения фигуранта дела составила более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд признал виновным сотрудника РЖД в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

«Денежные средства в размере суммы взяток конфискованы в доход государства путем обращения взыскания на арестованный автомобиль, принадлежащий должностному лицу», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело о взятках в отношении сотрудника СИЗО.