Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против сотрудника новосибирского СИЗО

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении сотрудника СИЗО. По данным следствия, подозреваемый за вознаграждение пронес на территорию учреждения мобильный телефон.

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего сотрудника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Новосибирской области. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, преступление было совершено в период по 24 июля текущего года.

«Подозреваемый, в полномочия которого входили обязанности по обеспечению соблюдения лицами, находящимися в следственном изоляторе, режима содержания, в нарушение своей должностной инструкции и ведомственных нормативных актов, вступил во внеслужебные связи с заключенным и за денежное вознаграждение в сумме 7 тысяч рублей пронес на территорию учреждения, запрещенный к обороту предмет», — указано в сообщении.

Речь идет о мобильном телефоне. Отмечается, что деньги были переведены на лицевой счет банковской карты, оформленной на другое имя. Карта фактически находилась в пользовании подозреваемого.

Незаконные действия сотрудника СИЗО были выявлены и пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, в сентябре в Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы регионального УФНС и бывшего полицейского. Фигурантов дела подозревают в помощи руководителю двух коммерческих организаций за взятку.