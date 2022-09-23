В Сибири сотрудников охранной фирмы заподозрили в неуплате налогов на 39 млн рублей

В Омске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудников частной охранной фирмы. Их заподозрили в уклонении от уплаты налогов на почти 40 млн рублей.

Уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Служба охраны и безопасности «Коршак» возбуждено по материалам, представленным УФНС России по Омской области.

Сотрудников фирмы подозревают в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые уклонились от уплаты налогов на общую сумму около 39 млн рублей. Как сообщают правоохранители, фигуранты дела не представили налоговые декларации.

Следователи провели обыски в пяти офисах фирмы, а также по месту жительства подозреваемых, изъята бухгалтерская и финансовая документация.

«Проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве.

По данным Rusprofile, ООО «Служба охраны и безопасности «Коршак» (ООО «СОБ «Коршак») зарегистрировано в 1997 году, генеральным директором и учредителем организации является Сергей Пикалов. Выручка компании в 2021 году составила 36 млн рублей, убыток — 14 млн рублей.

Напомним, в августе в Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении руководительницы фирмы. Обвиняемая предстанет перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 195 млн рублей.