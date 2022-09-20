Бывший директор новосибирской фирмы получил срок в колонии по делу о растрате

В Новосибирске экс-директор оказывающей услуги гражданам в сфере ЖКХ фирмы получил 4 года колонии по делу о растрате. Пособников бывшего руководителя организации приговорили к условному сроку.

Уголовное дело в отношении трех жителей Новосибирской области рассмотрел Ленинский районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в период с 2016 по 2019 год директор оказывающей услуги гражданам в сфере жилищно-коммунального хозяйства фирмы и двое его подельников заключили фиктивные договоры об оказании услуг по техобслуживанию и ремонту коммунальных приборов учета.

«Данные услуги подсудимые гражданам не оказывали, полученные денежные средства похитили. Ущерб по делу составил более 3,3 млн рублей, который не возмещен», — сообщили в ведомстве.

Суд признал фигурантов дела виновными в совершении двух преступлений по ч. 3 и ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата в крупном и особо крупном размерах). Бывшему директору компании назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пособникам главы фирмы суд назначил наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года Ленинский районный суд вынес приговор по одному уголовному делу по ч. 3 и ч. 4 ст.160 УК РФ с тремя фигурантами. Тезка одного из них в период с 2015 по 2019 год являлся директором ООО «Эксплуатирующая компания Новомарусино».

Напомним, в начале сентября в Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело о многомиллионной растрате в отношении гендиректора одного из местных предприятий. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.