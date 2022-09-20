Новосибирский банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ

Новосибирский банкир, основной акционер АО «Экспобанк» Игорь Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ. Бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии российского «Экспобанка» и на инвестициях в страну.

О закрытии сделки по продаже чешского Expobank CZ сообщает пресс-служба «Экспобанка». Отмечается, что сделка была совершена банкиром Игорем Кимом в рамках принятого решения о выходе из Евросоюза.

«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — Банку CREDITAS. Банк CREDITAS получил одобрение от Чешского национального банка и Управления по защите конкуренции на покупку Expobank CZ. Сделка закрыта», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что о готовящейся продаже чешского Expobank CZ стало известно еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что покупателем выступит консорциум инвесторов и банк Signet — частный латвийский банк. Последнему в январе 2022 года банкир продал латвийский AS Expobank.

«Таким образом, инвестор полностью вышел из Евросоюза. Банкир планирует сосредоточиться на развитии российского АО «Экспобанк» и инвестициях в России», — сообщает пресс-служба «Экспобанка».

Напомним, в марте текущего года появилась информация о том, что Игорь Ким станет участником новосибирского автобизнеса. В городе появился четвертый официальный дилер китайской марки CHERY «Экспокар» — дочерняя структура «Экспобанка». В середине августа здание автосалона, в котором на условиях аренды располагается дилер китайской марки, выставили на продажу.