Новосибирский банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ

Василий Попов
 
Миниатюра для: Новосибирский банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ
Фото Михаила Перикова

Новосибирский банкир, основной акционер АО «Экспобанк» Игорь Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ. Бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии российского «Экспобанка» и на инвестициях в страну.

О закрытии сделки по продаже чешского Expobank CZ сообщает пресс-служба «Экспобанка». Отмечается, что сделка была совершена банкиром Игорем Кимом в рамках принятого решения о выходе из Евросоюза.

«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — Банку CREDITAS. Банк CREDITAS получил одобрение от Чешского национального банка и Управления по защите конкуренции на покупку Expobank CZ. Сделка закрыта», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что о готовящейся продаже чешского Expobank CZ стало известно еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что покупателем выступит консорциум инвесторов и банк Signet — частный латвийский банк. Последнему в январе 2022 года банкир продал латвийский AS Expobank.

«Таким образом, инвестор полностью вышел из Евросоюза. Банкир планирует сосредоточиться на развитии российского АО «Экспобанк» и инвестициях в России», — сообщает пресс-служба «Экспобанка».

Напомним, в марте текущего года появилась информация о том, что Игорь Ким станет участником новосибирского автобизнеса. В городе появился четвертый официальный дилер китайской марки CHERY «Экспокар» — дочерняя структура «Экспобанка». В середине августа здание автосалона, в котором на условиях аренды располагается дилер китайской марки, выставили на продажу

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