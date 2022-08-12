В Новосибирске выставили на продажу здание недавно открывшегося автосалона китайской марки

В Новосибирске опубликовали объявление о продажи здания автосалона на улице Владимировской за 300 млн рублей. Он был запущен в 2022 году официальным дилером китайской марки CHERY в Новосибирске — компанией «Экспокар» (ООО «Экспомобилити»), связанной с известным банкиром Игорем Кимом.

Объявление о продаже нового здания автосалона с арендатором было опубликовано на сайте N1 компанией MD Broker 9 августа. Отмечается, что объект недвижимости расположен на улице Владимировская в Железнодорожном районе Новосибирска.

Общая площадь здания составляет 1 340 кв.м., земельный участок на 1 964 кв.м. находится в собственности. По данным продавца, объект недвижимости оснащен вентиляцией, кондиционированием, автоматической системой управления инженерными процессами. Стоимость продажи здания составляет 300 млн рублей, срок окупаемости — 12,5 лет.

«Объект расположен на первой линии одной из крупнейших автомагистрали Новосибирска с выездом в любую точку города. Представляет собой административное здание с витражным остеклением, свободной планировкой, на текущий момент зонированным под автоцентр (сервисный центр, торговый зал)», — сообщается в объявлении.

На фотографиях к объявлению размещены снимки автосалона китайской марки CHERY. На этой площадке работает компания «Экспокар» (ООО «Экспомобилити»), на 70% принадлежащая АО «Экспобанк». По данным «Спарк-Интерфакс», основным владельцем последнего (76,39%) является известный новосибирский банкир Игорь Ким.

Отметим, что указанный автосалон открылся в Новосибирске в марте текущего года. Компания «Экспокар» стала четвертым официальным дилером китайской марки CHERY в Новосибирске. Также она осуществляет свою деятельность в других городах России, являясь официальным дилером Chevrolet и GAC, а также развивает направление автомобилей с пробегом.

По данным «Автостат Инфо», в 1 полугодии 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано 291 новых автомобилей CHERY (5-ое место среди других марок). На сегодня китайская компания является рекордсменом по запуску новых дилерских центров в Сибири. В частности в 2022 году было запущено 2 новых дилерских центра CHERY в Новосибирске («Луна Авто» и «Экспокар»), 2 новых дилерских центра CHERY в Красноярске («Медведь Холдинг» и «АГАТ»), а также новый дилерский центр CHERY в Кемерове («Ай-Би-Эм»). В свою очередь новые дилерские центры премиум-бренда EXEED открылись в Новосибирске (причем сразу два — «Автомир» и «Альбион Моторс»), Красноярске («АГАТ»), Омске («КЛЮЧАВТО»), Иркутске («Кузьмиха»), Барнауле («Альбион Моторс»), Кемерове («Автоцентр ДЮК и К»). Кроме того, CHERY объявила о поиске дилеров для своего третьего бренда в России — OMODA. Предполагается, что салоны этой марки появятся в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке. По словам участников рынка, помимо EXEED и OMODA российское представительство CHERY готовит к выходу на местный рынок и другие бренды.

Вместе с тем, некоторые дилеры отмечают, что высокие темпы прироста дилерской сети CHERY крайне негативно влияют на рентабельность работы с этим брендом у действующих партнеров. «Понятно, что китайские марки активно пользуются сложившейся ситуацией и наращивают сеть, но будет ли у дилеров хоть какая-либо маржа? Если вы один из 4 дилеров CHERY в городе, то будете зарабатывать меньше, чем, например, один салон Land Rover, учитывая накопленную за годы клиентскую базу. Даже если объемы продаж Land Rover будут в 3 раза меньше, то это будет не хуже, чем быть, к примеру, пятым дилером CHERY в городе», — высказал свою точку зрения в интервью «Континенту Сибирь» соучредитель ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, Geely в Иркутской области) Петр Хомяков.

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