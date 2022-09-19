16 сентября в концертном комплексе им. В.В. Маяковского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Поздравить вуз пришли не только его выпускники и студенты, но руководство Новосибирской области и города.

Юбилейный вечер НГУЭУ (то и дело звучало старое название вуза – нархоз) проходил в формате кинопремии «Оскар». Гости – преподаватели и выпускники вуза – заходили в «Маяковский» по красной дорожке. Их приветствовали, стоявшие по обе ее стороны «зрители»-студенты, а в фойе уже щелкали фотоаппараты, и шла фотосессия в импровизированной фотозоне.

Поздравить преподавателей и студентов пришли также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, главный федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Юрий Семенов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также известные выпускники университета, среди которых был бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский, экс-глава «Новосибирского муниципального банка», председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов и другие.

Как отметил свой 55-й юбилей Новосибирский государственный университет экономики и управления 1 of 5

Торжественная часть мероприятия началась с просмотра новой серии документального фильма «55 лет НГУЭУ», повествующей об истории нархоза. Приветствуя зрителей, ректор НГУЭУ Павел Новгородов отметил, что особенностью вуза всегда были и остаются «сплав традиций и инноваций, который позволяет студентам и выпускникам участвовать в прорывных проектах». «Сегодня невозможно представить себе многие сферы, отрасли и организации без выпускников университета. Они были локомотивом экономики в советское время, профессионально и с достоинством проходили сложный период 90-х годов, а сегодня определяют многие важные направления для развития страны в будущем. Юбилей — это замечательный повод выразить благодарность всем, кто считает вуз своим. Прежде всего, конечно, коллективу, бывшим и нынешним преподавателям, сотрудникам, руководителям университета. Спасибо за ваш ежедневный кропотливый труд, ваше время и душу, которые вы вкладываете в свое дело» – сказал руководитель НГУЭУ.

Поздравляя юбиляра, губернатор Андрей Травников попытался вывести формулу успеха вуза: «В правительстве Новосибирской области работает целая команда выпускников нархоза. Я задумался: в чем же секрет его успеха? Практически все вузы сегодня ориентируются на внешнюю среду, стараются учитывать запросы работодателей, но НГУЭУ, кроме этого, обращает внимание на запросы студентов и молодежи. Может быть, в этом и кроется секрет сегодняшнего и завтрашнего успеха в развитии вашего вуза».

Слова благодарности университету выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который отметил, что предприятия и компании города ждут выпускников НГУЭУ с тем бесценным опытом, который они получают в стенах университета.

В этот день на сцене «Маяковского» были вручены «Оскары» – медали, почетные грамоты и иные награды министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства просвещения Российской Федерации, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска – лучшим сотрудникам и преподавателям НГУЭУ. А студенты заполнили паузы музыкальными номерами, тем самым подтвердив высокий творческий уровень университета.

Студенты подготовили концерт с танцевальными номерами 1 of 4

«Для меня нархоз – это не просто альма-матер, – рассказал «Континенту Сибирь» Владимир Женов. – Это серьезнейший этап моей жизни, который во многом определил мою судьбу. Это атмосфера вуза, пропитанная экономикой, это потрясающие преподаватели, которых я до сих пор помню, хотя окончил нархоз в 1973 году – не важно были ли они по политэкономии, статистике, математике или экономической географии. Это сама студенческая среда с ее спортом и стройотрядами. В нархозе я нашел друзей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. И сегодня я как председатель попечительского совета НГУЭУ и президент банковского клуба, председатель торгово-промышленной палаты продолжаю сотрудничать с университетом. И очень приятно, что мои коллеги по банковскому клубу и в деловой среде также готовы взаимодействовать с этим «храмом» экономической науки».

Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов, своим успехом компания обязана НГУЭУ. «В Белокурихе много студентов нархоза, включая мэра города. Только в нашем холдинге образование в НГУЭУ получают или уже получили генеральный директор и пять его замов, главный бухгалтер. Во всех наших санаториях ведущие посты занимают выпускники нашего университета. У меня даже лозунг родился: секрет успеха АО «Курорт Белокуриха» – это нархоз. Я, имея за плечами юридический вуз, поступил в нархоз, чтобы получить второе экономическое образование, потому что в 90-е годы стало понятно, что мы не вытянем Белокуриху из кризиса без маркетинга. Моим научным руководителем был Станислав Юрьевич Вайнштейн – профессор, мой друг и учитель по жизни. Все знания, которые я получал во время учебы, тут же применял на практике, создал первый отдел маркетинга. Мы выстроили хорошую структуру продаж и рекламы. В 2011 году, когда было принято решение о расширении курортов, создать «Белокуриху-2», мне уже предложили должность заместителя гендиректора по стратегическому развитию. Так что и секрет моего успеха – это тоже нархоз», – подчеркнул Олег Акимов.

По словам первого заместителя начальника Сибирского главного управления Банка России Марины Асаралиевой, путевку в жизнь ей, по большому счету, дал НГУЭУ. «Именно во время учебы в нас, студентов, заложили тот фундамент, который позволил многим из нас сделать серьезную карьеру. Нам доверяли серьезные и ответственные участки работы, и наши знания, педантичность и целеустремленность помогали решать сложные задачи, которые стояли перед экономикой, переходившей к капиталистической модели. До сих пор я с особым пиететом отношусь к нашим преподавателям: Александре Ивановне Шмыревой, Любови Никитичне Швец, Елене Васильевне Гореловой, Юрию Васильевичу Гусеву и многим другим. Вспоминаю те годы, и меня переполняют эмоции. Это было чудесное время, о котором я вспоминаю с большой теплотой – не только лекции и семинары, но и насыщенная студенческая жизнь с ее конкурсами, стройотрядами, спортивными соревнованиями. Несмотря на все сложности начала 90-х годов, мы старались жить активной жизнью. Хочу пожелать родному университету успеха и процветания, талантливых студентов, которые будут гордо нести звание выпускник НГУЭУ!», – отметила Марина Асаралиева.