Как отмечают Октоберфест в Германии?

После двухлетней паузы в Германии вновь празднуют Октоберфест. Пивной фестиваль начался в минувшую субботу, 17 сентября, с традиционного откупоривания первой бочки мэром Мюнхена Дитером Райтером. Господину Райтеру удалось вбить пивной кран в этом году с трех ударов. Праздник продлится в столице Баварии до 3 октября. Подробности — в материале «Континента Сибирь».



Нынешний Октоберфест стал 187-м по счету. Два года подряд — в 2020 и 2021-м фестиваль отменяли из-за коронавирусных ограничений. Зато в этом, соскучившиеся по празднику немцы, в традиционных «дирндлах» и кожаных шортах, несмотря на прохладную погоду и дождь, выстроились перед входом на «Луг Терезы» с раннего утра.

«Октоберфест — традиционный мюнхенский праздник, ведь он начался в 19 веке как свадьба баврского крон-принца Людвига и Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской, — рассказывает гид в Мюнхене Ирена Гроттке. — Поскольку название незапатентовано, любой город мира может называть продажу пива в сентябре-октябре Октоберфестом, но настоящий фестиваль проходит только в Мюнхене. И для мюнхенцев посещение Wiesn, как местные называют этот праздник, это культ!».

Традиционно праздник начинается после того, как действующий обербургомистр города вобьет в первую пивную бочку специальным деревянным молотком кран для розлива пива. Считается, что чем меньше ударов, тем лучше мэр. В этом году Дитер Райтер справился за три удара, в 2019-м ему хватило двух. Мэр отнесся к этому спокойно и отметил, что «в следующем году есть что улучшить». Первую кружку, как это принято, налили премьер-министру Баварии Маркусу Зедеру.

В Мюнхене стартовал Октоберфест 1 of 13

Участие в Октоберфесте с каждым годом становится все дороже: если в 2011 году литровая кружка пива на фестивале стоила 9 евро, то в этом — уже 13,2 евро.

«Для Мюнхена Октоберфест важен не только из-за традиций, но и по экономическим соображениям, — говорит Ирена Гроттке. — Согласно подсчетам, около 6,3 млн посетителей в 2019 году потратили только на фестивале в общей сложности около 448 млн евро. В среднем — 71,12 евро на человека. Иностранные и иногородние гости дополнительно останавливаются в отелях и тратят на ночлег и гастрономию порядка 513 млн евро». Кроме того, приезжие пользуются такси, общественным транспортом и совершают покупки в магазинах города. Это еще дополнительно 289 млн евро, добавляет Ирена.

Тем не менее, статистика говорит о том, что лишь одна пятая гостей фестиваля приезжает из-за рубежа. «80% посетителей Октоберфеста — это немцы, притом большинство из них — жители Мюнхена и его окрестностей (62%). Среди иностранных гостей мюнхенский праздник пива особенно популярен среди итальянцев. До пандемии также много россиян приезжали в Мюнхен, некоторые компании традиционно посещали фестиваль на протяжении нескольких лет», — подчеркивает Ирена Гроттке.

Помимо нового логотипа праздника, Октоберфест-2022 впервые предложил посетителям безмясные баварские белые колбаски Weisswurst. «Безусловно, с петрушкой, как и положено мюнхенской белой колбасе», — добавляет Ирена. Также вход для гостей в этом году стал возможен с 9 утра, ранее — только с 10 часов. За порядком на территории Октоберфеста следят 600 полицейских и дежурит бригада из 120 медиков, последняя, по информации немецких СМИ, включилась в активную работу уже после полудня первого дня праздника.

Пивной фестиваль продлится в Мюнхене в этом году с 17 сентября по 3 октября.