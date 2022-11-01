В Новосибирске в очередной раз прошёл традиционный немецкий фестиваль Октоберфест. Организатором праздника, как и ранее, выступил Российско-Немецкий Дом. Корреспондент «Континента Сибирь» убедился, что внешнеполитическая обстановка никак не повлияла на планы и формат проведения фестиваля. Новосибирцы, веселившиеся на Октоберфесте-2022, с удовольствием разделили эту позицию. Подробности – в нашем репортаже.

Можно с полной уверенностью утверждать, что фестиваль Октоберфест-2022 в Новосибирске удался «несмотря ни на что». В минувшую субботу, 28 октября, в стенах Российско-Немецкого Дома праздник отметили несколько сотен горожан, среди которых оказались далеко не только те, кто корнями связан с немецкой культурой. Некоторые из присутствующих в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» признались, что пришли сюда в первый раз, и им всё очень нравится.

Весь вечер гостей радовала «живая» музыка и немецкие танцы в исполнении новосибирских артистов. Отдали дань уважения здесь и таким «титанам» современной рок-сцены, как Rammstеin.

Партнерами праздника стал целый ряд новосибирских пивоварен. Закусить можно было традиционными немецкими сосисками или брецелем – в сущности, это обычный рогалик. Но, как говорится, важна сама атмосфера.

Между возлияниями и гастрономическими удовольствиями ведущие развлекали гостей конкурсами. Самыми сложными, а иногда и попросту невозможными в предлагаемых обстоятельствах, конечно, были конкурсы скороговорок.

Пожалуй, самым забавным развлечением вечера стал необычный «шашечный» турнир, где роль шашечек выполнил главный атрибут Октоберфеста (в легкой дизайнерской корректировке на фото ниже).

Новосибирцы Игорь и Юлия пришли на праздник с сыном Димой. Супруги рассказали, что пару раз бывали на Октоберфесте в Германии. Праздник им настолько понравился, что они приобрели себе предметы немецкой национальной одежды и стали посещать фестиваль в Российско-Немецком Доме в Новосибирске. По мнению главы семейства, отношения между странами должны сохраняться несмотря ни на что, а недавние заявления политиков Германии по поводу разрыва отношений – это «пляска под чужую дудку».

Впрочем, сами новосибирцы в этот вечер с удовольствием плясали и под дудку, и под гитару, и под многие другие инструменты. Танцевальное меню вечера было обширно: от немецкой польки до русской дискотеки и танцев свободного стиля.

Другая гостья фестиваля, переводчица и преподаватель немецкого языка Наталья (имя изменено), отреагировала на ситуацию в международной политике жёстче. Она не видит причин для разрыва отношений между странами и считает, что заявления немецких политиков – это «предательство».

В свою очередь, возможная ученица Натальи – Дарья – призналась корреспонденту «Континента Сибирь», что имеет немецкие корни и сейчас изучает язык для возможного переезда на родину предков.

«У меня родной брат перебрался в Германию. Не уверена, что успею сделать то же самое, ведь границу могут закрыть… По поводу событий в мире – я не поддерживаю происходящее. Хочется, чтобы все одумались и помирились», — надеется девушка.

Тоша — банковский работник, но в юности занималась искусством. Поэтому с радостью отозвалась на приглашение знакомых посетить фольклорный фестиваль.

«Раньше я, конечно, знала, что есть такой фестиваль. Но знать и присутствовать – разные вещи. Обратила внимание, как здесь много и молодежи, и людей почтенного возраста. Разные люди общаются на одной волне – то есть вот эта вот культура объединяет поколения, — говорит женщина. – Какое у меня отношение к Германии? Учила немецкий язык в школе, помню стишки. И могу сказать: «О, дас ист фантастиш!».

По мнению собеседницы, сегодня в мире – очень серьезный, переломный момент, а заявления Франка-Вальтера Штайнмайера (президент Германии. – «КС») – это «преждевременный анонс».

«В Новосибирске очень много живет немцев. Очень много русских немцев, которые уехали в Германию. И если проводить генетический анализ, все люди – братья на каком-то уровне… По сути, геополитика, конечно, важна, но я думаю, что разорвать узы не получится. Политика – одно, люди и их общение – другое», – уверена Тоша.

В Российско-Немецком Доме также ответили на вопрос корреспондента «Континента Сибирь» о возможных изменениях в работе учреждения на фоне международных событий.

«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом – государственное учреждение РФ. Наша миссия – сохранение традиций, культуры и языка российских немцев. К международной политике и к каким-либо заявлениям властей Германии мы имеем такое же отношение, как любое другое учреждение культуры в России. Все наши мероприятия шли и будут идти по плану», – подчеркнули в учреждении.

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