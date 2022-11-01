«Культура вне политики»: в Новосибирске отметили немецкий Октоберфест-2022

Марина Цурмаст
 
Октоберфест в Новосибирске
Фото Виктора Храмова

В Новосибирске в очередной раз прошёл традиционный немецкий фестиваль Октоберфест. Организатором праздника, как и ранее, выступил Российско-Немецкий Дом. Корреспондент «Континента Сибирь» убедился, что внешнеполитическая обстановка никак не повлияла на планы и формат проведения фестиваля. Новосибирцы, веселившиеся на Октоберфесте-2022, с удовольствием разделили эту позицию. Подробности – в нашем репортаже.

Можно с полной уверенностью утверждать, что фестиваль Октоберфест-2022 в Новосибирске удался «несмотря ни на что». В минувшую субботу, 28 октября, в стенах Российско-Немецкого Дома праздник отметили несколько сотен горожан, среди которых оказались далеко не только те, кто корнями связан с немецкой культурой. Некоторые из присутствующих в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» признались, что пришли сюда в первый раз, и им всё очень нравится.

Октоберфест в Новосибирске
Фото автора

Весь вечер гостей радовала «живая» музыка и немецкие танцы в исполнении новосибирских артистов. Отдали дань уважения здесь и таким «титанам» современной рок-сцены, как Rammstеin.

Октоберфест в Новосибирске
Фото Виктора Храмова

Партнерами праздника стал целый ряд новосибирских пивоварен. Закусить можно было традиционными немецкими сосисками или брецелем – в сущности, это обычный рогалик. Но, как говорится, важна сама атмосфера.

Октоберфест в Новосибирске
Фото автора

Между возлияниями и гастрономическими удовольствиями ведущие развлекали гостей конкурсами. Самыми сложными, а иногда и попросту невозможными в предлагаемых обстоятельствах, конечно, были конкурсы скороговорок.

Октоберфест в Новосибирске
Фото автора

Пожалуй, самым забавным развлечением вечера стал необычный «шашечный» турнир, где роль шашечек выполнил главный атрибут Октоберфеста (в легкой дизайнерской корректировке на фото ниже).

Октоберфест в Новосибирске

Новосибирцы Игорь и Юлия пришли на праздник с сыном Димой. Супруги рассказали, что пару раз бывали на Октоберфесте в Германии. Праздник им настолько понравился, что они приобрели себе предметы немецкой национальной одежды и стали посещать фестиваль в Российско-Немецком Доме в Новосибирске. По мнению главы семейства, отношения между странами должны сохраняться несмотря ни на что, а недавние заявления политиков Германии по поводу разрыва отношений – это «пляска под чужую дудку».

Октоберфест в Новосибирске

Впрочем, сами новосибирцы в этот вечер с удовольствием плясали и под дудку, и под гитару, и под многие другие инструменты. Танцевальное меню вечера было обширно: от немецкой польки до русской дискотеки и танцев свободного стиля.

Октоберфест в Новосибирске
Фото Виктора Храмова

Другая гостья фестиваля, переводчица и преподаватель немецкого языка Наталья (имя изменено), отреагировала на ситуацию в международной политике жёстче. Она не видит причин для разрыва отношений между странами и считает, что заявления немецких политиков – это «предательство».

Октоберфест в НовосибирскеВ свою очередь, возможная ученица Натальи – Дарья – призналась корреспонденту «Континента Сибирь», что имеет немецкие корни и сейчас изучает язык для возможного переезда на родину предков.

«У меня родной брат перебрался в Германию. Не уверена, что успею сделать то же самое, ведь границу могут закрыть… По поводу событий в мире – я не поддерживаю происходящее. Хочется, чтобы все одумались и помирились», — надеется девушка.

Октоберфест в Новосибирске
Фото Виктора Храмова

Тоша — банковский работник, но в юности занималась искусством. Поэтому с радостью отозвалась на приглашение знакомых посетить фольклорный фестиваль.

«Раньше я, конечно, знала, что есть такой фестиваль. Но знать и присутствовать – разные вещи. Обратила внимание, как здесь много и молодежи, и людей почтенного возраста. Разные люди общаются на одной волне – то есть вот эта вот культура объединяет поколения, — говорит женщина. – Какое у меня отношение к Германии? Учила немецкий язык в школе, помню стишки. И могу сказать: «О, дас ист фантастиш!».

Октоберфест в Новосибирске
Фото Виктора Храмова

По мнению собеседницы, сегодня в мире – очень серьезный, переломный момент, а заявления Франка-Вальтера Штайнмайера (президент Германии. – «КС») – это «преждевременный анонс».

«В Новосибирске очень много живет немцев. Очень много русских немцев, которые уехали в Германию. И если проводить генетический анализ, все люди – братья на каком-то уровне… По сути, геополитика, конечно, важна, но я думаю, что разорвать узы не получится. Политика – одно, люди и их общение – другое», – уверена Тоша.

Октоберфест в Новосибирске
Фото автора

В Российско-Немецком Доме также ответили на вопрос корреспондента «Континента Сибирь» о возможных изменениях в работе учреждения на фоне международных событий.

Германия

Насколько подорожала жизнь в Германии?

«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом – государственное учреждение РФ. Наша миссия  – сохранение традиций, культуры и языка российских немцев. К международной политике и к каким-либо заявлениям властей Германии мы имеем такое же отношение, как любое другое учреждение культуры в России. Все наши мероприятия шли и будут идти по плану», – подчеркнули в учреждении.

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