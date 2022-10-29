Насколько подорожала жизнь в Германии?

Инфляция в Европе бьет рекорды — в сентябре 2022 года в Германии она составила 10% в сравнении с прошлогодними показателями. За всю послевоенную историю страны такое происходит впервые. Но так ли все плохо на самом деле? Подробности передает корреспондент «Континента Сибирь» из замерзающей, голодающей и немоющейся Германии.

Воскресный полдень в самом центре Мюнхена: кафе и летние террасы заполнены до отказа, немцы успевают ловить ласковое солнце, которое в этом году щедро раздает октябрь.

Осень в Германии выдалась образцово-показательная. Парки и скверы горят буйством красок, в воздухе витает запах жареных каштанов и можно гулять с утра до вечера, не натягивая до ушей теплый шарф. Немцы, как это принято в выходные, никуда не спешат, попивают кофе в кругу семьи и друзей. Между тем, начинать день с чашки ароматного напитка становится все дороже.

Согласно данным бюро статистики Евростат, цены на кофе в Европе выросли за последний год в среднем на 16,9%, непосредственно в Германии — на 19,4%. Львиную долю роста цены вызвало удорожание сахара — на 33,4%, а также цельного молока — на 24,3%. Однако качество кофе, который подают в Германии, от этого лучше не стало. По не поддающимся объяснению причинам в соседней Италии, которая находится лишь в 150 километрах от Мюнхена, вкус кофе на порядок выше. Сей любопытный факт неоднократно проверен корреспондентом «Континента Сибирь».

Несмотря на это, как утверждает Евростат, немцы стали пить даже больше кофе, чем до пандемии — в среднем 3,8 чашки в день. Это на 5% больше, чем в 2019 году. По заполненным кафе тоже видно, что от приятного ритуала пока никто не отказывается.

Продуктовая корзина в Германии в этом году в целом значительно подорожала. По предварительным подсчетам, на 18,7%. Поэтому, из стандартного набора семьи со средним доходом и ниже среднего постепенно исчезают фермерские и био-продукты, столь любимые европейцами. По информации консалтинговой компании Monitor Deloitte, за год доля покупателей таких товаров сократилась более, чем на 50%. В прошлом году около 67% опрошенных согласились бы на более высокую стоимость эко-продуктов, сейчас — лишь 30%. Что неудивительно — стоимость овощей, фруктов, мяса, молока и хлеба с пометкой «био» дороже как минимум в два раза.

Стоит отметить, что 41% опрошенных при этом заявили, что эко-продукты либо должны стать дешевле, либо придётся зарабатывать больше, чтобы позволить себе такие покупки. Впрочем, небольшие фермерские хозяйства и так вряд ли смогут позволить себе работать с наступлением холодов — по оценкам экспертов, затраты на содержание теплиц зимой не покроют возможную прибыль.

Расходы на продукты на семью из трех человек сейчас в Германии в среднем составляют 500-700 евро в месяц, это не самые дешевые продукты, но и без деликатесов и алкоголя. Пиво за алкоголь в Баварии не считается, поэтому из продуктовой корзины его грех вычеркивать. Если покупать фермерские и био-продукты, то чек составит уже от 1000 евро и выше. Это без учета визитов в кафе и рестораны.

Обед на двоих с горячими блюдами, к примеру, «Венским шницелем» и фирменными мюнхенскими белыми колбасками с капустой в известной пивоварне Hofbrauhaus в Мюнхене обойдется в сумму от 70 евро. Популярностью заведения такая цена вряд ли оправдана: обед во многих заведениях выльется сейчас примерно в такую же сумму. Поэтому экономные немцы обычно путешествуют со своими контейнерами, заказывая лишь напитки.

Да, путешествовать немцы продолжают. Эту страсть, судя по километровым пробкам на выезд из Мюнхена в пятницу вечером и в субботу утром, у жителей Германии не отнять. Правда, автопутешествия тоже дорожают. Если раньше полный бак стоил 60-70 евро, то сейчас — 120-140 евро. По информации ADAC от 11 октября, литр дизельного топлива подорожал на 13,2 цента в сравнении с сентябрем и стоит в среднем по Германии 2,14 евро. Цена бензина возросла на 7,8 цента, к примеру, литр Super E10 сейчас обходится в 1,95 евро. В соседней Австрии цены чуть ниже: 2,04 евро за литр дизеля и 1,78 — бензина. В Италии заправляться также выгоднее: 1,88 евро за литр дизельного топлива и 1,75 за литр бензина. А на сэкономленные можно выпить чашечку идеального итальянского кофе.

Жизнь в Германии однозначно становится дороже. Однако, октябрь, к примеру, подарил немцам плюс 20 градусов днем весь месяц. В отдельные дни столбик термометра поднимался до 25 градусов. Прогноз на первую неделю ноября пока такой же. Поэтому отопление, а также весьма «прожорливые» сушильные машины, большинство домохозяйств еще даже не включали. К тому же, согласно информации Statista.de, подземные хранилища Германии на текущий момент заполнены газом на 97,53%. Вопрос, конечно, по какой цене.

Менее скромный «подарок», но все же, получили все работающие жители Германии в сентябре — разовую компенсацию за электроэнергию в размере 300 евро. Правда, нигде не было озвучено, что она тоже облагается налогом и по факту пришла совсем иная сумма. Что ж, октябрь был более щедр, чем правительство.

Поставщика электроэнергии каждое домохозяйство в Германии в праве выбирать и менять самостоятельно. Так, по данным на 25 октября, «вилка» цены от разных поставщиков в Мюнхене составляет от 95,9 до 271 евро в месяц. Поэтому некоторая неопределенность и неуверенность в завтрашнем все же присутствует. В основном, конечно, у семей со средним доходом и ниже. На оплату по счетчикам в этом году они закладывают сумму в два раза больше прошлогодней. Домохозяйства с высоким доходом повышение цен вообще не считают за проблему.

Тем не менее, всеобщие меры по энергосбережению начали вводиться в Германии с 1 сентября. К примеру, общественные здания теперь обогреваются максимум до 19 градусов. Исключение — детские сады, школы, больницы, дома престарелых. На зданиях, памятниках, витринах, парковках магазинов в нерабочие часы и на рекламных щитах с 22:00 часов отключается наружное освещение. Правило не распространяется на объекты, освещаемые из принципа безопасности.

Новогодняя елка в этом году также не будет переливаться сотнями огоньков: рождественскую подсветку существенно урежут во всех городах Германии. Однако мэр Мюнхена Дитер Райтер отметил, что «в трудные времена, подобные нынешним, важно также поощрять людей. Поэтому рождественский базар будет освещен. Конечно, мы постараемся снизить энергопотребление, сократить время освещения и использовать очень экономичные светодиодные светильники».

В концерне Mercedez-Benz уведомили сотрудников, что температура в офисах осенью и зимой не будет выше 19 градусов, в цехах — 16-18 градусов. Мера введена до 28 февраля 2023 года. Кроме этого, производственные этапы с высоким потреблением электроэнергии планируется модернизировать. К примеру, в концерне обсуждается переход на новую сухую сушку кузовов.

Если говорить о русофобии и отмене русской культуры, то ее нет. По крайней мере, в больших городах вроде Мюнхена, Берлина или Гамбурга. Так, в Баварской государственной Опере 23 декабря запланирована премьера «Чайковский. Увертюры» под руководством балетмейстера Алексея Ратманского, а 5 марта 2023 года — «Война и мир» в постановке Владимира Юровского и Дмитрия Чернякова. Билеты на русскую «Новогоднюю елку» были раскуплены еще в начале октября, наших детей по-прежнему берут в немецкие детские сады, а врачи не отказываются лечить, как только видят русскую фамилию в карточке пациента и слышат ломаный немецкий.

Но то, что Германию ждут непростые времена, никто не отрицает. По прогнозам президента Sparkassen (аналог российского Сбербанка) Гельмута Шлевайса, ближайшие три года будут сложными для страны. «Как таковое повышение цен еще даже не началось, рано или поздно увеличение себестоимости товаров перейдет на плечи населения. А порядка 50-60% жителей страны вообще не смогут делать какие-либо сбережения»,— заключил господин Шлевайс.