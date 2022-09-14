Омская область подписала концессию о строительстве Северного обхода, который свяжет сибирские дороги

Правительство Омской области заключило с Газпромбанком концессионное соглашение о строительстве на территории региона Северного обхода. Дорога свяжет трассы до Тюмени и Новосибирска и поможет создать новые логистические цепочки.

О заключении концессионного соглашения сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в своём Telegram.

Капитальные затраты на возведение четырёхполосной трассы протяжённостью 62,6 км оцениваются в 63,2 млрд рублей, при этом концессионер выделит на реализацию проекта около 20 млрд рублей. Остальную часть суммы планируется привлечь из федерального и регионального бюджетов.

Предполагается, что дорога свяжет два направления — «Омск — Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск — Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»). В рамках проекта также планируется построить мостовые переходы через реки Иртыш и Омь, а также более десятка путепроводов.

Как отметил Александр Бурков, трасса уменьшит транспортную нагрузку на магистрали Омска, которая создаётся в том числе за счёт грузового трафика, и снизит её износ, а также поспособствует сокращению углеродного следа в черте города. Кроме того, подчеркнул губернатор, Северный обход позволит создать новые логистические цепочки за счёт связывания восточной и центральной частей Сибири.

Напомним, на днях сообщалось о планах российских властей построить новые выходы к восточным границам страны через Сибирь. Соответствующий проект предполагается реализовать в рамках продления строящейся автомагистрали М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург). Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил посредством трассы вывести российские дороги на границу с Казахстаном через Омск и на границу с Монголией – через Горно-Алтайск. Реализовать проект вице-премьер рассчитывает до 2030 года.