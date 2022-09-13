Что делал Патрушев в Кузбассе: итоги рабочей поездки секретаря Совета безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Кемеровскую область 12 и 13 сентября. С полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым и главой региона Сергеем Цивилёвым он обсудил возможные биологические угрозы со стороны лабораторий США и побывал в интерактивном комплексе для обучения ведению боевых действий в режиме реального времени.

В рамках рабочей поездки секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Кузбасс прошли следующие мероприятия:

1.Совещание по вопросам нацбезопасности в Сибирском федеральном округе;

2.Рабочая встреча с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым;

3.Посещение социальных объектов в Кемерове.

Выездное совещание по вопросам национальной безопасности

Выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе Николай Патрушев провёл в Кемерове 12 сентября. В нём приняли участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, а также главы регионов округа и представители федеральных министерств и ведомств.

«Участники обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров и паводков, а также меры по повышению эффективности гражданской обороны в регионах Сибирского федерального округа. Также обсуждена деятельность подразделений государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Кузбасса.

Региональным властям Николай Патрушев дал поручения по повышению эффективности системы прогнозирования вероятных чрезвычайных ситуаций, а также планированию и проведению мероприятий по эвакуации населения из опасных зон. Он также дал рекомендации по ускорению модернизации региональных автоматизированных систем центрального оповещения населения.

Кроме того, по данным областного правительства, на совещании затронули вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой и «биологическими угрозами в связи с созданием США вокруг России сети биолабораторий». Подробности обсуждения этих вопросов не сообщаются.

Участники совещания также рассмотрели вопросы транспортной и промышленной безопасности.

Рабочая встреча с губернатором Кемеровской области

Во вторник, 13 сентября, Николай Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с главой региона вопросы промышленной безопасности на угольных предприятиях, а также проблему реализации новых инфраструктурных проектов в сфере угледобычи. Напомним, что на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе Сергей Цивилёв заявил о трудностях с вывозом продукции кузбасских угольщиков, связанных с загруженностью Восточного полигона РЖД. О результатах этого обсуждения также пока не сообщается. Отмечается, что на встрече присутствовал полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Посещение социальных объектов в Кемерове

13 сентября секретарь Совета безопасности России побывал вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» и Президентском кадетском училище.

Спорткомплекс «Кузбасс-Арена» станет одной из площадок проведения международного форума «Россия – спортивная держава» в конце сентября. Пропускная способность объекта составляет 705 человек, общая площадь – 51,1 тыс. кв. м. В нём предусмотрены площадки для занятий почти 20 видами спорта. Кроме того, здесь запланировано строительство 50-метрового бассейна с искусственной волной и аэротрубы для парашютного спорта.

По данным областного правительства, в кемеровском Президентском кадетском училище сейчас обучаются 545 кадет из 27 регионов страны. Учреждение рассчитано на 840 учащихся. Училище оснащено интерактивным комплексом с программным обеспечением для обучения боевым действиям на земле, в воде и в космосе.

«Здесь можно проводить 3D-моделирование военных действий в режиме реального времени. VR-комплекс позволяет отрабатывать стратегию и тактику ведения боевых действий», — рассказали в правительстве региона.