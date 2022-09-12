Доля «единороссов» вырастет в омском горсовете

В Омске подвели итоги голосования в городской совет депутатов. По предварительным данным, в новом созыве представителей «Единой России» будет почти на десяток больше.

Как сообщает мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram 12 сентября, кандидаты от «Единой России» получили 35 из 40 мандатов. В предыдущем созыве городского парламента представители партии занимали 26 мест.

По данным градоначальника, ещё три мандата достались кандидатам о партии «Справедливая Россия», а также по одному – представителю КПРФ и самовыдвиженцу. При этом выдвигавшиеся кандидаты от партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров» по итогам голосования в горсовет не попали.

В предыдущем созыве городского совета Омска было девять депутатов от КПРФ, по два депутата от ЛДПР и «Справедливой России», а также один представитель партии «Коммунисты России».

Выборы в омский горсовет прошли 11 сентября. Всего на них регистрировались 230 кандидатов, из них пятеро — самовыдвиженцы.

Напомним, в этом году депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко заподозрили в фейках о Вооружённых Силах РФ. В августе его объявили в розыск.